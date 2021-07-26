Школьникам Крыма разрешили участие в соревнованиях на материке

Глава РК Сергей Аксенов разрешил крымским школьникам выезжать за пределы полуострова на спортивные соревнования и слет лучших учеников России. Соответствующие изменения руководитель региона внес в свой указ о введении режима повышенной готовности.

Так, учащиеся крымских общеобразовательных школ теперь могут выехать из республики для участия во всероссийском слете лучших учащихся России "Интеллектуальный Олимп", что пройдет с 28 июля по 2 августа этого года в Пушкине (Санкт-Петербург) на базе "Высшей школы экономики" и во всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях "Кубок РТК" с 24 по 29 августа 2021 года в городе Кубинка Московской области.

Также крымские команды могут поехать на всероссийский этап спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" 2020/2021 учебного года. Он пройдет с 5 по 25 сентября, и на всероссийский этап спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" с 6 по 26 сентября.

Предыдущая редакция указа содержала запрет на выезд организованных детских групп, творческих, спортивных коллективов и учащихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций за пределы Крыма.