Российская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпиады

Таким образом, Позднякова гарантировала российской сборной как минимум серебро. Для Софии нынешний финал Олимпиады - первый в карьере. Ранее она выигрывала чемпионат мира в личном турнире (2018) и командном (2019). В ее активе также два золота чемпионатов Европы в команде.

Отметим, что во втором полуфинале олимпийского турнира еще одна россиянка - Софья Великая - встретится с венгеркой Анной Мартон. Этот поединок стартует в 12.25 по московскому времени.