26.07.2021 12:22
Рубрика: Спорт
Российская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпиады
Саблистка София Позднякова обыграла в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию француженку Манон Брюне - 15:10.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Таким образом, Позднякова гарантировала российской сборной как минимум серебро. Для Софии нынешний финал Олимпиады - первый в карьере. Ранее она выигрывала чемпионат мира в личном турнире (2018) и командном (2019). В ее активе также два золота чемпионатов Европы в команде.
Отметим, что во втором полуфинале олимпийского турнира еще одна россиянка - Софья Великая - встретится с венгеркой Анной Мартон. Этот поединок стартует в 12.25 по московскому времени.
11:27
10:03
09:37
Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3 09:37
Женская сборная России по баскетболу 3х3 одержала свою четвертую победу на турнире в олимпийском Токио. На этот раз наши соотечественницы одолели команду Румынии - 21:12. Россиянки гарантировали себе выход как минимум в четвертьфинал турнира