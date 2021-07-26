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Рубрика: Спорт

Компас ТВ: где будем смотреть

Самые интересные спортивные трансляции с 26 по 27 июля
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)

26 июля, понедельник, Первый канал

09.30 - 11.00. Водное поло. Женщины. Россия - Венгрия. Группа "В". Прямая трансляция.

11.00 - 12.00. "Олимпийская перекличка". Прямые трансляции с арен, репортажи, комментарии, новости.

12.15 - 15.00, 15.15 - 16.00. Фехтование. Индивидуальные соревнования. Мужчины. Рапира. Женщины. Сабля. Полуфиналы. Поединки за "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

23.35 - 00.35 (в ночь с 26 на 27 июля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

08.00. Баскетбол 3х3. Предварительный этап. Женщины. Россия - Румыния. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция.

Фото: Reuters
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали

09.15. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа "А". Второй тур. Лешуков / Семенов (Россия) - МакХью / Шуманн (Австралия). Прямая трансляция.

12.50. Спортивная гимнастика. Мужчины. Финал командного турнира. Прямая трансляция.

14.20 - 15.55. Плавание. Мужчины. Женщины. Предварительные заплывы в разных видах программы. Прямая трансляция (и часть заплывов в записи).

"Матч ТВ"

08.55. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямая трансляция.

09.45 - 10.35. Стендовая стрельба. Женщины. Упражнение "Скит". Финал. Трансляция в записи.

10.55 - 13.20. Дзюдо. Женины, весовая категория до 57 кг. Мужчины, до 73 кг. "Утешительный" раунд за право биться за "бронзу" для проигравших финалистам ("Repechage"). Полуфиналы. Поединки за "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

14.25. Тхэквондо. Женщины, до 67 кг. Мужчины, до 80 кг. Поединки за "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

15.55. Баскетбол 3х3. Предварительный этап. Мужчины. Россия - Латвия. Прямая трансляция.

16.20. Баскетбол 3х3. Предварительный этап. Женщины. Россия - Франции. Трансляция в записи.

27 июля, вторник, Первый канал

04.30. Плавание. Финалы. Мужчины, 200 метров вольным стилем. Женщины, 100 м на спине. Мужчины, 100 м на спине. Женщины, 100 м брассом. Полуфинальные заплывы. Мужчины, 200 м баттерфляем. Женщины, 200 м комплексным плаванием. Прямая трансляция.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Российские лучницы выиграли командное "серебро"

10.00. "Олимпийская перекличка". Прямые трансляции с арен, репортажи, комментарии, новости.

11.00 - 12.00. Дзюдо. Женщины, до 63 кг. Мужчины, до 81 кг. Раунд за право биться за "бронзу" ("Repechage"). Полуфиналы. Поединки за "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

12.15 - 15.00. Дзюдо. Женщины, до 63 кг. Мужчины, до 81 кг. "Медальные" поединки. Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Прямая трансляция.

15.15 - 16.00. Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Трансляция в записи.

23.35 - 00.35 (в ночь с 27 на 28 июля). "Дневник Олимпиады".

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Компас ТВ: я буду смотреть

Николай Долгополов, президент Федерации спортивных журналистов России:

- Сегодня, 26 июля, на Первом обязательно посмотрю женскую саблю. Так хочется увидеть победительницей Софью Великую. На "России-1" финал командного мужского многоборья. У наших ребят есть определенные шансы". По "Матч ТВ" посмотрю мои любимые прыжки в воду. Тут дело даже не в медалях, а в сплетении риска, смелости, красоты.

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