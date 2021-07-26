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Идет  день олимпиады
26.07.2021 09:49
Рубрика: Спорт

Словения разгромила Аргентину в рамках баскетбольного турнира в Токио

Действующий чемпион Европы мужская сборная Словении с победы стартовала на олимпийском турнире, обыграв команду Аргентины - 118:100.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: REUTERS/Aris Messinis Фото: REUTERS/Aris Messinis
Фото: REUTERS/Aris Messinis
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Не только сборная США привезла суперзвезд в Токио. Свой самородок есть и у словенцев. Речь, конечно, о Луке Дончиче, который в свои 22 года затмевает многих в Национальной баскетбольной лиге. И в отличие от американских звездных миллионеров, которые ничего не смогли поделать с французами (76:83), Дончич сразу показал все, на что способен.

В матче против Аргентины Лука набрал 48 очков. До олимпийского рекорда Оскара Шмидта (55 баллов), установленного на Играх-1988 не хватило совсем немного. Зато словенец переписал рекорд по количеству очков за половину матча - 31 балл.

Отметим, что баскетбольная сборная Словении дебютировала на Олимпийских играх.

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