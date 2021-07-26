Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой

Впервые за долгое время у нашей команды есть реальные шансы на медали в мужской части сетки. Основные надежды связаны с одним из лучших игроков мира Даниилом Медведевым, для которого нынешняя Олимпиада - первая в карьере.

Важный момент: теннисные матчи начинаются в Токио в 11 утра по местному времени, когда столбик термометра не опускается ниже 30 градусов по Цельсию. Выходить на корт в такую жару - то еще удовольствие. Некоторые игроки не выдерживают таких погодных условий. К примеру, Анастасии Павлюченковой стало плохо во время встречи с Сарой Эррани, в которой россиянка добилась легкой победы (6:0, 6:1).

Что касается Медведева, то по его действиям в матче против Александра Бублика (6:4, 7:6) нельзя было сказать, что жара так уж сильно ему мешает. При этом Даниил вышел в кепке - весьма редкое для него событие.

В перерывах между геймами россиянин прикладывал к голове и шее мешок со льдом, охлаждался с помощью специальной воздушной трубы, похожей на шланг пылесоса.

Более того, во время паузы между сетами Медведев снял с себя футболку.

- Специально разделся, чтобы почувствовать свежесть. Сама температура еще более-менее. В Австралии и плюс 40 бывает. Сложность в том, что влажность и солнце палящее. То, что я освежился, дало мне заряд на второй сет, - объяснил после матча Даниил.

После встречи, опять же, несмотря на изнуряющую жару, Медведев не выглядел уставшим и с удовольствием ответил на самые разнообразные вопросы журналистов: от погоды в Токио вплоть до планов по окончании карьеры.

Как вам играется в таких условиях?

Даниил Медведев: Я просил назначать матчи на более позднее время. Не понимаю, почему они не начинают встречи, скажем, в 15 часов. Слышал, что для тенниса существует какой-то комендантский час и игры должны закончиться в полночь. Смотрите: мой поединок только завершился, а еще и нет пяти вечера. На всех кортах есть освещение - это значительно облегчит жизнь всем нам.

Слышали, что Павлюченковой стало не по себе во время игры с Эррани?

Даниил Медведев: Узнал сейчас только от вас, ничего не могу сказать конкретно по этой ситуации. Но надо понимать: здесь будут судороги, тепловые удары, врачи. Хотя температура плюс 31 в Токио - это не так страшно. В той же Австралии мы порой выходили на корт при плюс 40.

Даниила Медведева не пугает погода в Токио. На турнирах в Австралии ему приходилось играть в куда более трудных условиях

Обидно, что пришлось пропустить предолимпийский сбор команды на Сахалине?

Даниил Медведев: Вообще у меня есть мечта - путешествовать по окончании карьеры. Камчатка, Сахалин относятся к тем местам, где мне хотелось бы побывать. Я бы с удовольствием позанимался с ребятами в Южно-Сахалинске, но у меня было собеседование на визу в США.

Остается добавить, что следующим соперником Медведева будет представитель Индии Сумит Нагал. Как и Даниил, с победы на Олимпиаде стартовал Аслан Карацев, обыгравший в двух сетах американца Томми Пола - 6:3, 6:2. За выход в следующий круг Аслан поборется с Жереми Шарди (Франция).

- Не так-то просто впервые играть на Олимпиаде. Сегодня был напряженный матч, но я справился с нервами, показал неплохой теннис, - сказал Карацев.

Во второй круг вышел также Карен Хачанов, одолевший в трех сетах японца Есихито Нишиоку, - 6:1, 6:2. В следующем раунде Карен встретится либо с Лукашем Клейном (Словакия), либо с австралийцем Джеймсом Даквортом.