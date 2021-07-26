Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Плавание
Финалы
5:00
Волейбол
Россия - США (мужчины)
8:00
Баскетбол 3x3
Румыния - Россия (женщины) / Япония - Россия (мужчины)
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, вышка 10 м, финал
9:30
Водное поло
Россия - Венгрия (женщины)
Идет  день олимпиады
26.07.2021 02:20
Рубрика: Спорт

Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой

На Олимпийских играх в Токио стартовал теннисный турнир, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото".
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Нынешняя Олимпиада - первая в карьере лучшего российского теннисиста Даниила Медведева. Фото: Reuters Нынешняя Олимпиада - первая в карьере лучшего российского теннисиста Даниила Медведева. Фото: Reuters
Нынешняя Олимпиада - первая в карьере лучшего российского теннисиста Даниила Медведева. Фото: Reuters

Впервые за долгое время у нашей команды есть реальные шансы на медали в мужской части сетки. Основные надежды связаны с одним из лучших игроков мира Даниилом Медведевым, для которого нынешняя Олимпиада - первая в карьере.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио

Важный момент: теннисные матчи начинаются в Токио в 11 утра по местному времени, когда столбик термометра не опускается ниже 30 градусов по Цельсию. Выходить на корт в такую жару - то еще удовольствие. Некоторые игроки не выдерживают таких погодных условий. К примеру, Анастасии Павлюченковой стало плохо во время встречи с Сарой Эррани, в которой россиянка добилась легкой победы (6:0, 6:1).

Что касается Медведева, то по его действиям в матче против Александра Бублика (6:4, 7:6) нельзя было сказать, что жара так уж сильно ему мешает. При этом Даниил вышел в кепке - весьма редкое для него событие.

В перерывах между геймами россиянин прикладывал к голове и шее мешок со льдом, охлаждался с помощью специальной воздушной трубы, похожей на шланг пылесоса.

Более того, во время паузы между сетами Медведев снял с себя футболку.

- Специально разделся, чтобы почувствовать свежесть. Сама температура еще более-менее. В Австралии и плюс 40 бывает. Сложность в том, что влажность и солнце палящее. То, что я освежился, дало мне заряд на второй сет, - объяснил после матча Даниил.

После встречи, опять же, несмотря на изнуряющую жару, Медведев не выглядел уставшим и с удовольствием ответил на самые разнообразные вопросы журналистов: от погоды в Токио вплоть до планов по окончании карьеры.

Как вам играется в таких условиях?

Даниил Медведев: Я просил назначать матчи на более позднее время. Не понимаю, почему они не начинают встречи, скажем, в 15 часов. Слышал, что для тенниса существует какой-то комендантский час и игры должны закончиться в полночь. Смотрите: мой поединок только завершился, а еще и нет пяти вечера. На всех кортах есть освещение - это значительно облегчит жизнь всем нам.

Слышали, что Павлюченковой стало не по себе во время игры с Эррани?

Даниил Медведев: Узнал сейчас только от вас, ничего не могу сказать конкретно по этой ситуации. Но надо понимать: здесь будут судороги, тепловые удары, врачи. Хотя температура плюс 31 в Токио - это не так страшно. В той же Австралии мы порой выходили на корт при плюс 40.

Даниила Медведева не пугает погода в Токио. На турнирах в Австралии ему приходилось играть в куда более трудных условиях

Обидно, что пришлось пропустить предолимпийский сбор команды на Сахалине?

Даниил Медведев: Вообще у меня есть мечта - путешествовать по окончании карьеры. Камчатка, Сахалин относятся к тем местам, где мне хотелось бы побывать. Я бы с удовольствием позанимался с ребятами в Южно-Сахалинске, но у меня было собеседование на визу в США.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Веснина и Александрова вышли во 2-й круг олимпийского турнира по теннису

Остается добавить, что следующим соперником Медведева будет представитель Индии Сумит Нагал. Как и Даниил, с победы на Олимпиаде стартовал Аслан Карацев, обыгравший в двух сетах американца Томми Пола - 6:3, 6:2. За выход в следующий круг Аслан поборется с Жереми Шарди (Франция).

- Не так-то просто впервые играть на Олимпиаде. Сегодня был напряженный матч, но я справился с нервами, показал неплохой теннис, - сказал Карацев.

Во второй круг вышел также Карен Хачанов, одолевший в трех сетах японца Есихито Нишиоку, - 6:1, 6:2. В следующем раунде Карен встретится либо с Лукашем Клейном (Словакия), либо с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Новости чемпионата
Маргарет Макнил из Канады выиграла золото в плавании на 100 м баттерфляем 04:47
Рапирист Владислав Мыльников стартовал с победы на ОИ-2020 в Токио 04:06
Норвежец Блумменфельт завоевал золото в триатлоне на Играх в Токио 02:41
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 25.07.2021
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 25.07.2021
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио

Артамонов измотал соперника и взял "бронзу" 02:00

Артамонов измотал соперника и взял "бронзу" 02:00

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Токио, принеся в копилку России вторую медаль. "Все сложилось в мою пользу. Шанс появился, и я понял, что нужно за него хвататься обеими руками", - поделился впечатлениями спортсмен

Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной 25.07.2021

Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной 25.07.2021

Российские стрелки прервали 17-летнюю безвыигрышную серию на Олимпиадах. Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, установив олимпийский рекорд. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м - у Анастасии Галашиной, принесшей России первую медаль

Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио 25.07.2021

Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио 25.07.2021

Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила американке Анастасии Золотич в финале олимпийского турнира в категории до 57 кг и выиграла серебряную награду. Бронзовые медали завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн