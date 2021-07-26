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Идет  день олимпиады
26.07.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Третий день Игр в Токио стал золотым для сборной России

Знаете, как отреагировал один из лидеров гимнастической сборной России Никита Нагорный на победу в командном турнире Олимпиады?
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8518)
Спустя 25 лет наша мужская команда выиграла олимпийский командный турнир в спортивной гимнастике. Фото: РИА Новости

"Мы слышали, что утром в Токио обещали страшный тайфун. Так вот - он уже прошел. Забрал свое. Можете больше не переживать - тайфуна больше не будет!" - Никита улыбался, сжимая в руках золотую медаль. А ведь таких побед у нас не было четверть века.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
София Позднякова выиграла "золото" Олимпиады в финале против Софьи Великой

Нагорный вместе с Артуром Далалояном (наш 25-летний гимнаст незадолго до Олимпиады перенес сложнейшую операцию и прошел непростой процесс восстановления), Давидом Белявским и Денисом Аблязиным на кураже обыграли хозяев турнира - японцев и команду Китая, соперников, которые последние годы царили на Олимпе.

Но теперь в истории навсегда останется наша сумма по итогам шести видов программы - 262,500 балла.

Фееричным вышел и финал в фехтовании, где титул олимпийской чемпионки разыграли две российские примы - Софья Великая и София Позднякова.

У Великой это была уже четвертая Олимпиада, у Поздняковой - первая. Победила молодость - 15:11.

Для саблистки Поздняковой токийская Олимпиада - первая в карьере. И сразу оглушительный триумф. Фото: AFP

Ну а под конец дня грянула сенсация. Впервые в истории российского спорта у нас появилась олимпийская награда высшей пробы в тхэквондо.

Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг с легкостью и изяществом победил соперника из Иордании - 20:9.

Первая в истории российского спорта золотая медаль летних Игр в тхэквондо - у Максима Храмцова из Нижневартовска. Фото: AP

С учетом того, что Максим чемпион мира, эта победа выглядела вполне логичной, но мало кто знает, что в мае этого года он сломал руку и участие в Олимпиаде висело на волоске. Еще один тайфун!

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Максим Храмцов: Посвящаю "золото" маме, которой не стало полгода назад

Отметим, что обладателей золотых медалей тепло поздравил президент РФ Владимир Путин. Соответствующие телеграммы были опубликованы на сайте Кремля.

Также на триумф наших атлетов отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева.

В беседе с журналистами она отметила характер спортсменов:

- Это на все сто процентов заслуженные победы. Мальчишки гимнасты просто потрясли настроем. Настоящие богатыри. Они показали всему миру достойную борьбу до последней капли крови. Я и все мои близкие просто счастливы.

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"Золото" турнира по фехтованию на саблях среди женщин разыграли россиянки. Легендарной Софье Великой противостояла София Позднякова. Сильнее оказалась Позднякова - 15:11. Чуть ранее "серебро" и "бронзу" взяли рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова

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