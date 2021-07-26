Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии на олимпийском турнире по фехтованию на саблях.

В финале Позднякова переиграла со счетом 15:11 Софью Великую и впервые в карьере завоевала золото Игр. Почти сразу же после поединка в социальных сетях появилось видео, где Станислав Алексеевич крепко обнимает Софию и поздравляет ее с победой.

"Старалась получать удовольствие и не думать о медалях. Получилось то, что получилось. Мы с Великой хорошо знаем друг друга. Когда мы со своими, как-то легче выходить на дорожку. Папа обнял, затащил на трибуну, думала, задушит (улыбается). Кажется, он рад больше меня. Я понимаю: когда твой ребенок выигрывает - это должно быть невероятное счастье", - сказала Позднякова журналистам.