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Идет  день олимпиады
26.07.2021 15:47
Рубрика: Спорт

Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери

Текст: Артур Нанян (Токио)

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии на олимпийском турнире по фехтованию на саблях.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
София Позднякова выиграла "золото" Олимпиады в финале против Софьи Великой

В финале Позднякова переиграла со счетом 15:11 Софью Великую и впервые в карьере завоевала золото Игр. Почти сразу же после поединка в социальных сетях появилось видео, где Станислав Алексеевич крепко обнимает Софию и поздравляет ее с победой.

"Старалась получать удовольствие и не думать о медалях. Получилось то, что получилось. Мы с Великой хорошо знаем друг друга. Когда мы со своими, как-то легче выходить на дорожку. Папа обнял, затащил на трибуну, думала, задушит (улыбается). Кажется, он рад больше меня. Я понимаю: когда твой ребенок выигрывает - это должно быть невероятное счастье", - сказала Позднякова журналистам.

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