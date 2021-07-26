Виталина Бацарашкина победила в Олимпиаде с медальоном "Ведьмака" на шее

Россиянка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде в Токио.

Столь высокого результата спортсменка достигла с медальоном из компьютерной игры "Ведьмак" на шее.

На это обратили внимание западные игровые издания и официальное сообщество серии игр во "Вконтакте".

Девушка является поклонницей вселенной, созданной Анджеем Сапковским, и уже не первый раз выступает на соревнованиях с аксессуарами из "Ведьмака". Еще на прошлой олимпиаде в Рио-де-Жанейро она использовала накладку на глаз с соответствующим рисунком, а медальон носила на поясе, что также не осталось без внимания польских разработчиков культовой RPG. Тогда она завоевала серебро.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Бацарашкина рассказала, что когда-то случайно купила брелок "Ведьмака" в Ижевске, и теперь он стал ее талисманом, который она берет на все соревнования.