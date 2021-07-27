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Идет  день олимпиады
27.07.2021 00:10
Рубрика: Спорт

"Дрим-тим" проиграла на Олимпийских играх впервые за 17 лет

На олимпийских играх в Токио стартовали мужской и женский баскетбольные турниры. Увы, без участия сборных России. Но и без нас там интересно. Уже в первый день сенсационное поражение потерпела сборная США, претендующая на звание очередной "дрим-тим", команды мечты. Огорчили мечтателей французы - 83:76.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Сборная Франции сотворила сенсацию, обыграв в стартовом матче грозных американцев. Фото: EPA Сборная Франции сотворила сенсацию, обыграв в стартовом матче грозных американцев. Фото: EPA
Сборная Франции сотворила сенсацию, обыграв в стартовом матче грозных американцев. Фото: EPA

Вообще приезд сборной США - это еще один повод погрустить об отсутствии зрителей на соревнованиях. Ведь что есть, по сути, американская сборная? Передвижное шоу. Помню, что происходило два года назад на чемпионате мира в Китае, где Соединенные Штаты выступали в куда менее звездном составе. Каждый их матч собирал аншлаг: на трибунах - сплошь болельщики в майках клубов Национальной баскетбольной лиги. Американцы устраивали представление даже из предматчевых разминок, заколачивая эффектные броски сверху под восторженное оханье толпы.

Фото: REUTERS/Aris Messinis
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А в Токио пожаловали настоящие звезды. Может, их не так густо, как в сборных образца тех же Олимпиад-2012 и 2016, но тем не менее четыре самых высокооплачиваемых олимпийца-2020 именно в составе "дрим-тим" во главе с Кевином Дюрантом, заработавшим за прошлый сезон 75 миллионов долларов. Ну и наконец много вы найдете национальных команд, где тренер не уступает по звездности и медийности подопечным? Речь, конечно, о великом и ужасном Грегге Поповиче.

Впрочем, у нынешней американской сборной пока больше гонора, чем реальной силы. В процессе подготовки "дрим-тим" проиграла два товарищеских матча - столько же, сколько до сих пор с 1992 года, а затем уступила и на старте олимпийского турнира.

Об ажиотаже на "Супер Арене" в городе Сайтама можно было судить по переполненной пресс-ложе - такое увидишь далеко не на каждом олимпийском объекте. И, думается, коллеги остались довольны увиденным.

У нынешней сборной Франции уже давно нет суперзвездного Тони Паркера, зато есть дисциплина и четкая структура. Ну и общий уровень игроков команды довольно высокий. За счет этого "трехцветные" перетерпели стартовый отрезок, а в концовке задавили соперника системной защитой. Показательно, что на последних минутах "дрим-тим" сбилась на индивидуальные действия своих лидеров - Дюранта и еще одного игрока из топ-10 НБА Дэмиана Лилларда, но те не спасли, набрав на двоих всего лишь 21 очко. И это первое поражение сборной США на Олимпийских играх с Афин-2004, то есть за 17 лет! Любопытный факт: на ЧМ-2019 американцев в четвертьфинале турнира тоже выбила Франция.

В матче против французов американцам не помог звездный Кевин Дюрант, заработавший за прошлый сезон 75 миллионов долларов

"Мы уже через многое прошли, особенно в этот ковидный сезон, и сейчас мы едва ли не впервые сыграли в полном составе. Нам выпало много трудностей, но мы способны с ними справиться. У нас умные игроки, сильные личности, думаю, в ближайшие две недели мы найдем выход из этой ситуации", - пообещал игрок сборной США Джру Холидей.

Но не только сборная США привезла суперзвезд в Токио. Свой самородок есть у действующих чемпионов Европы словенцев. Речь, конечно, о Луке Дончиче, который в свои 22 года затмевает многих в Национальной баскетбольной лиге. И в отличие от американских миллионеров Дончич сразу показал все, на что способен. В матче против Аргентины (118:100) Лука набрал 48 очков. До олимпийского рекорда Оскара Шмидта (55 баллов), установленного на Играх-1988, не хватило совсем немного.

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