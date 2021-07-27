Компас ТВ: Где будем смотреть

27 июля, вторник

Первый канал

04.30 Плавание. Финалы. Мужчины, 200 м в/с. Женщины, 100 м, спина. Мужчины, 100 м, спина. Женщины, 100 м, брасс. Полуфиналы. Мужчины, 200 м баттерфляем. Женщины, 200 м, комплекс. Прямая трансляция.

10.00 "Олимпийская перекличка". Прямые трансляции с арен, репортажи, комментарии, новости.

11.00-12.00 Дзюдо. Женщины, до 63 кг. Мужчины, до 81 кг. За "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

12.15-15.00 Дзюдо. Женщины, до 63 кг. Мужчины, до 81 кг. "Медальные" поединки. Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Прямая трансляция.

15.15-16.00 Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Трансляция в записи.

23.35-00.35 (в ночь с 27 на 28 июля) "Дневник Олимпиады".

"Матч ТВ"

08.10 Гандбол. Женщины. Предварительный этап. Группа "D". Второй тур Россия - Швеция. Прямая трансляция.

11.20 Баскетбол 3х3. Предварительный этап. Женщины. Россия - Италия. Прямая трансляция.

11.55 Баскетбол 3х3. Предварительный этап. Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция.

13.40 Спортивная гимнастика. Женщины. Командный турнир. Финал. Прямая трансляция.

15.45 Баскетбол 3х3. Мужчины. Женщины. Четвертьфиналы. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

07.35 Фехтование. Женщины. Шпага. Командный турнир. Полуфиналы. За "бронзу". Финал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский

Компас ТВ: я буду смотреть

Николай Харитонов, депутат Государственной Думы:

- Трансляции Олимпийских игр смотрю обязательно. Бывает, даже просыпаюсь ради этого пораньше. Я побывал на семи Олимпиадах в качестве почетного гостя. Вживую смотреть соревнования, конечно, намного интереснее. Но в этот раз такой возможности нет, приходится по телевизору. Сегодня, 27 июля, я обязательно посмотрю дзюдо. И обязательно - гандбол. Очень интересно, как наши девушки сыграют со Швецией. Дебютный матч с Бразилией закончился вничью, а дальше хотелось бы только побед. И с нетерпением жду начала соревнований по борьбе.

Подготовила Анна Кольдина