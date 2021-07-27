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27.07.2021 01:20
Рубрика: Спорт

Медведев уверенно вышел в третий круг турнира

Теннисист Даниил Медведев бьется за победу в одиночном турнире. Даниил легко вышел в третий круг, обыграв Сумита Нагала из Индии в двух сетах - 6:2, 6:1.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Даниил Медведев признался журналистам, что полностью готов к борьбе за олимпийские медали Фото: REUTERS Даниил Медведев признался журналистам, что полностью готов к борьбе за олимпийские медали Фото: REUTERS
Даниил Медведев признался журналистам, что полностью готов к борьбе за олимпийские медали Фото: REUTERS

Пожалуй, именно Медведев - главная наша надежда на золото в теннисных соревнованиях. Вторая ракетка мира находится в отличной форме, причем в обоих матчах в Токио он не встречал сопротивления со стороны соперников. Да, немножко потрепал россиянину нервы Александр Бублик, но в решающие моменты Даниил чуть прибавил и взял свое.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал парного олимпийского турнира

Сразу после победы над Нагалом Медведев, как показалось, с удовольствием пообщался с журналистами. Он готов был разговаривать с нами больше отведенного времени, но спортсмена уже поджидал автобус, на котором теннисисты едут из олимпийской деревни на места соревнований и обратно.

Что-нибудь о сегодняшнем сопернике знали?

Даниил Медведев: Да, следил за ним по юниорам. Парень еще не вошел в топ, но у него есть все шансы. Рад, что удалось показать хороший теннис. Из-за этого Нагалу было тяжело, поскольку он не привык к такому уровню. Надеюсь, еще увидим его.

Насколько условия в Токио для вас привычны: жара, духота?

Даниил Медведев: Со временем акклиматизировался. Сегодня намного легче было, прохладнее, влажность меньше. Всего на пять минут во время матча вышло солнце, и все. Физически готов был хоть несколько часов бегать в такую погоду.

По прогнозам в ближайшие дни в Токио придет тайфун.

Даниил Медведев: Слышал-слышал. Не знаю, посмотрим. Смотря какой тайфун, я ничего предрекать не могу.

Если говорить о бытовых условиях, как себя здесь чувствуете?

Даниил Медведев: Да все нормально. На самом деле, я уже к первому туру был готов во всех аспектах. Главное - победить в первом матче, который может быть самым тяжелым вне зависимости от соперника.

Что скажете о Фабио Фоньини, с которым вы будете бороться за выход в четвертьфинал?

Даниил Медведев: Это очень крутой игрок. Мы с ним уже пересекались на корте пять раз, и все матчи были тяжелыми. Я запомнил, что он частенько берет первый сет. Фабио способен сразу захватить инициативу. В общем, неприятный соперник.

Напомним, что в одиночном турнире помимо Медведева из россиян остались Карен Хачанов и Аслан Карацев, которые свои матчи проведут сегодня. В свою очередь Андрей Рублев достаточно неожиданно оступился в первом круге, уступив в двух сетах японцу Кэю Нисикори - 3:6, 4:6.

Тем временем в четвертьфинал в парном женском разряде вышли Елена Веснина и Вероника Кудерметова, обыгравшие в третьем круге дуэт из Нидерландов Деми Схурс/Кики Бертенс - 6:2, 3:6, 10:7.

За выход в следующий круг россиянки поборются с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченок.

Что касается женского одиночного турнира, то в третий раунд уверенно вышла Анастасия Павлюченкова, в двух сетах обыгравшая немку Анна-Лену Фридзам - 6:1, 6:1.

Выбыла Екатерина Александрова, уступившая Надии Подороске из Аргентины - 1:6, 3:6.

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