Медведев уверенно вышел в третий круг турнира
Пожалуй, именно Медведев - главная наша надежда на золото в теннисных соревнованиях. Вторая ракетка мира находится в отличной форме, причем в обоих матчах в Токио он не встречал сопротивления со стороны соперников. Да, немножко потрепал россиянину нервы Александр Бублик, но в решающие моменты Даниил чуть прибавил и взял свое.
Сразу после победы над Нагалом Медведев, как показалось, с удовольствием пообщался с журналистами. Он готов был разговаривать с нами больше отведенного времени, но спортсмена уже поджидал автобус, на котором теннисисты едут из олимпийской деревни на места соревнований и обратно.
Что-нибудь о сегодняшнем сопернике знали?
Даниил Медведев: Да, следил за ним по юниорам. Парень еще не вошел в топ, но у него есть все шансы. Рад, что удалось показать хороший теннис. Из-за этого Нагалу было тяжело, поскольку он не привык к такому уровню. Надеюсь, еще увидим его.
Насколько условия в Токио для вас привычны: жара, духота?
Даниил Медведев: Со временем акклиматизировался. Сегодня намного легче было, прохладнее, влажность меньше. Всего на пять минут во время матча вышло солнце, и все. Физически готов был хоть несколько часов бегать в такую погоду.
По прогнозам в ближайшие дни в Токио придет тайфун.
Даниил Медведев: Слышал-слышал. Не знаю, посмотрим. Смотря какой тайфун, я ничего предрекать не могу.
Если говорить о бытовых условиях, как себя здесь чувствуете?
Даниил Медведев: Да все нормально. На самом деле, я уже к первому туру был готов во всех аспектах. Главное - победить в первом матче, который может быть самым тяжелым вне зависимости от соперника.
Что скажете о Фабио Фоньини, с которым вы будете бороться за выход в четвертьфинал?
Даниил Медведев: Это очень крутой игрок. Мы с ним уже пересекались на корте пять раз, и все матчи были тяжелыми. Я запомнил, что он частенько берет первый сет. Фабио способен сразу захватить инициативу. В общем, неприятный соперник.
Напомним, что в одиночном турнире помимо Медведева из россиян остались Карен Хачанов и Аслан Карацев, которые свои матчи проведут сегодня. В свою очередь Андрей Рублев достаточно неожиданно оступился в первом круге, уступив в двух сетах японцу Кэю Нисикори - 3:6, 4:6.
Тем временем в четвертьфинал в парном женском разряде вышли Елена Веснина и Вероника Кудерметова, обыгравшие в третьем круге дуэт из Нидерландов Деми Схурс/Кики Бертенс - 6:2, 3:6, 10:7.
За выход в следующий круг россиянки поборются с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченок.
Что касается женского одиночного турнира, то в третий раунд уверенно вышла Анастасия Павлюченкова, в двух сетах обыгравшая немку Анна-Лену Фридзам - 6:1, 6:1.
Выбыла Екатерина Александрова, уступившая Надии Подороске из Аргентины - 1:6, 3:6.
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