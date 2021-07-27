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27.07.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Павлюченкова единственной из россиянок вышла в четвертьфинал

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в одиночном разряде. В матче третьего круга она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо - 6:1, 6:3.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)

Во вторник в Токио с утра лил сильный дождь. Были даже опасения, что часть соревнований придется перенести на следующий день, но, к счастью, этого не случилось. Хотя некоторые матчи, в том числе и с участием Павлюченковой, были приостановлены на час с небольшим.

К слову, Анастасия - единственная из россиянок пробилась в восьмерку лучших в одиночке. Ее следующей соперницей будет либо Белинда Бенчич (Швейцария), либо Барбора Крейчикова (Чехия).

Было ощущение, что второй сет получился не таким простым, как первый. Это так?

Анастасия Павлюченкова: В первой партии мне тоже пришлось потрудиться. Ребята тоже подшучивают по поводу счета, что, дескать, по нему все достаточно легко выглядит. Но на самом деле я отрабатываю на все 150 процентов в каждом эпизоде. Во втором сете немного подустала, дала испанке возможность играть чуть лучше и активнее.

Насколько выбила из колеи приостановка матча из-за непогоды?

Павлюченкова впервые в карьере примет участие в 1/4 финала Олимпийских игр. Фото: Reuters

Анастасия Павлюченкова: Немного выбила, потому что до того я шла как поезд. У меня был отличный настрой, здорово себя ощущала на корте, вела 3:0 в сете и 30:0 в гейме. Всего 2-3 ошибки допустила за то время. Когда вернулась на корт, появилось солнце, вернулась духота. Понадобилось время на адаптацию, я была поначалу слегка вялой.

Утром погода лучше, но готов ли организм к активной игре?

Анастасия Павлюченкова: Вообще терпеть не могу играть первые матчи. Здесь же меня трижды подряд ставили первой. Что касается адаптации, то проблем особых нет. Но вообще я не утренний человек, не люблю просыпаться так рано.

Главной сенсацией дня стал вылет зажигавшей огонь Олимпиады-2020 Наоми Осаки. Японка неожиданно оступилась в поединке против чешки Маркеты Вондроушовой - 1:6, 4:6.

В мужском одиночном турнире из дальнейшей борьбы выбыл Аслан Карацев, уступивший в трех сетах французскому ветерану Жереми Шарди - 5:7, 6:4, 3:6. В то же время в следующий круг пробился Карен Хачанов, одолевший в двух сетах австралийца Джеймса Дакворта - 7:5, 6:1. За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, а Даниил Медведев - с итальянцем Фабио Фоньини.

- Фоньини очень крутой игрок. Мы с ним уже пересекались на корте пять раз, и все матчи были тяжелыми. Я запомнил, что он частенько берет первый сет. Фабио способен сразу захватить инициативу. В общем, неприятный соперник. Привык ли к местным условиям? Да все нормально. На самом деле, я уже к первому туру был готов во всех аспектах. Главное - победить в первом матче, который может быть самым тяжелым вне зависимости от оппонента, - подчеркнул Медведев.

Добавим также, что сегодня Елена Веснина и Вероника Кудерметова поборются за участие в полуфинале парного разряда с украинскими сестрами-близняшками Надеждой и Людмилой Киченюк.

Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг олимпийского турнира
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