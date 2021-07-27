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Идет  день олимпиады
27.07.2021 10:24
Рубрика: Спорт

Предупрежден - значит вооружен

160 человек, так или иначе связанные с Олимпиадой, начиная с 1 июля сдали положительные тесты на ковид. В их числе и семь новых случаев заболевания, о которых объявлено во вторник. Двое - спортсмены, живущие в олимпийской деревне. Обидно за голландца Жана-Жюльена Рожера: ведь он вместе с партнером по паре продвинулся в следующий круг состязаний по настольному теннису, а теперь оба вынуждены сняться с соревнований. Видимо, вирус бродит среди олимпийцев Нидерландов. Раньше положительный тест сдал еще один спортсмен этой сборной и четверо членов делегации.
Текст: Николай Долгополов

А "Команда беженцев" прибыла в Токио без своего руководителя. Рекордсменка мира в беге на 20, 25 и 30 километров Тегла Чепките Лоруп сдала положительный тест еще в Дохе, где тренировалась сборная. 48-летняя кенийка, известная всему спортивному миру как борец за права беженцев, по-прежнему больна. Тегла Лоруп не раз бывала у нас в стране, у нее, общительной и дружелюбной, немало друзей среди российских легкоатлетов. Выздоровления тебе, милая Тегла.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Всего же, как сообщает известный портал insidethegames.biz, по крайней мере тесты 18 спортсменов оказались положительными. 20 инфицированных - среди них и олимпийцы, и официальные лица - живут в олимпийской деревне.

Итак, 160 положительных тестов из 240 тысяч проведенных за три с половиной недели. Много это или мало? Скорее, уровень заболевания низок, составляет, как сообщает МОК, 0,02%. Пока организаторы Игр успешно справляются с задачей обеспечения эпидемиологической безопасности. Но МОК настороже и предупредил, что не соблюдающие правила могут быть отстранены от Олимпиады и даже дисквалифицированы.

Опасения совсем не напрасны. В Токио седьмой день подряд число инфицированных медленно повышается. Так, в понедельник зарегистрированы 1429 случаев заболевания.

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