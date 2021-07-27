А "Команда беженцев" прибыла в Токио без своего руководителя. Рекордсменка мира в беге на 20, 25 и 30 километров Тегла Чепките Лоруп сдала положительный тест еще в Дохе, где тренировалась сборная. 48-летняя кенийка, известная всему спортивному миру как борец за права беженцев, по-прежнему больна. Тегла Лоруп не раз бывала у нас в стране, у нее, общительной и дружелюбной, немало друзей среди российских легкоатлетов. Выздоровления тебе, милая Тегла.

Всего же, как сообщает известный портал insidethegames.biz, по крайней мере тесты 18 спортсменов оказались положительными. 20 инфицированных - среди них и олимпийцы, и официальные лица - живут в олимпийской деревне.

Итак, 160 положительных тестов из 240 тысяч проведенных за три с половиной недели. Много это или мало? Скорее, уровень заболевания низок, составляет, как сообщает МОК, 0,02%. Пока организаторы Игр успешно справляются с задачей обеспечения эпидемиологической безопасности. Но МОК настороже и предупредил, что не соблюдающие правила могут быть отстранены от Олимпиады и даже дисквалифицированы.

Опасения совсем не напрасны. В Токио седьмой день подряд число инфицированных медленно повышается. Так, в понедельник зарегистрированы 1429 случаев заболевания.