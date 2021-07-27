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Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Плавание
Финалы
6:15
Велоспорт
Гонка с раздельным стартом. Женщины
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
10:00
Пляжный волейбол
Женщины. Макрогузова / Холомина (Россия) - Лиди / Лейла (Куба)
Идет  день олимпиады
27.07.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Компас ТВ: Где будем смотреть

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)

28 июля, среда,

Первый канал

10.00 "Олимпийская перекличка".

11.00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное первенство в многоборье. Финалы. Прямая трансляция.

12.15 - 16.00 Дзюдо. Женщины, до 70 кг. Мужчины, до 90 кг. Полуфиналы. За "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

7.30 Фехтование. Сабля. Командные соревнования. За "бронзу". Финал. Прямая трансляция.

Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в полуфинал ОИ-2020

8.30 Велошоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Прямая трансляция.

9.55 Пляжный волейбол. Женщины. Групповой этап. Макрогузова / Холомина (Россия) - Мартинес/Эчеверрия (Куба). Прямая трансляция.

12.25 Фехтование. Мужчины. Сабля. Командное первенство. Финал. Прямая трансляция.

14.20 Плавание. Финалы в разных дисциплинах. Трансляция в записи.

14.40 Баскетбол 3х3. Мужчины. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.40 Волейбол. Мужчины. Групповой этап. Россия - Бразилия. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

12.55 - 15.30 Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское.

Компас ТВ: Я буду смотреть

Вячеслав Спесивцев, режиссер, художественный руководитель Московского молодежного театра:

- Олимпийские игры смотрю с большим удовольствием. Ведь спорт - это прекрасный инструмент для того, чтобы сделать наш мир хоть чуточку лучше. В нем есть именно та красота, о которой говорил Достоевский. Красота физическая и красота духовная. Какой же силой духа обладают спортсмены! Диву даешься. Смотрю я, правда, не все соревнования. Некоторые виды спорта я просто не понимаю. Может, в силу своего уже достаточно немалого возраста. Но некоторые меня очень вдохновляют. Вот, например, фехтование. Поэтому сегодня, 28 июля, я обязательно посмотрю трансляцию соревнований по фехтованию. Это невероятно завораживающее зрелище, в котором присутствует драматургия, присутствует интрига. Сразу вспоминаются произведения Шекспира.

Подготовила Анна Кольдина

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