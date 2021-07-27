Компас ТВ: Где будем смотреть
28 июля, среда,
Первый канал
10.00 "Олимпийская перекличка".
11.00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное первенство в многоборье. Финалы. Прямая трансляция.
12.15 - 16.00 Дзюдо. Женщины, до 70 кг. Мужчины, до 90 кг. Полуфиналы. За "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
7.30 Фехтование. Сабля. Командные соревнования. За "бронзу". Финал. Прямая трансляция.
8.30 Велошоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Прямая трансляция.
9.55 Пляжный волейбол. Женщины. Групповой этап. Макрогузова / Холомина (Россия) - Мартинес/Эчеверрия (Куба). Прямая трансляция.
12.25 Фехтование. Мужчины. Сабля. Командное первенство. Финал. Прямая трансляция.
14.20 Плавание. Финалы в разных дисциплинах. Трансляция в записи.
14.40 Баскетбол 3х3. Мужчины. Матч за третье место. Прямая трансляция.
15.40 Волейбол. Мужчины. Групповой этап. Россия - Бразилия. Прямая трансляция.
"Матч! Страна"
12.55 - 15.30 Плавание. Предварительные заплывы в разных дисциплинах. Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское.
Вячеслав Спесивцев, режиссер, художественный руководитель Московского молодежного театра:
- Олимпийские игры смотрю с большим удовольствием. Ведь спорт - это прекрасный инструмент для того, чтобы сделать наш мир хоть чуточку лучше. В нем есть именно та красота, о которой говорил Достоевский. Красота физическая и красота духовная. Какой же силой духа обладают спортсмены! Диву даешься. Смотрю я, правда, не все соревнования. Некоторые виды спорта я просто не понимаю. Может, в силу своего уже достаточно немалого возраста. Но некоторые меня очень вдохновляют. Вот, например, фехтование. Поэтому сегодня, 28 июля, я обязательно посмотрю трансляцию соревнований по фехтованию. Это невероятно завораживающее зрелище, в котором присутствует драматургия, присутствует интрига. Сразу вспоминаются произведения Шекспира.
Подготовила Анна Кольдина
Российские гимнастки выиграли командное многоборье в Токио 27.07.2021
Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье в Токио. "До сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили", - поделилась Ангелина Мельникова
Байлз объяснила причины отказа от выступления в многоборье на Олимпиаде 27.07.2021
Американская гимнастка Симона Байлз опровергла информацию о травме и раскрыла истинные причины своего отказа от продолжения выступления в командном многоборье. "Сейчас я не доверяю себе так, как было раньше", - признала она
Рылов - наш первый олимпийский чемпион в плавании за 25 лет 27.07.2021
Евгений Рылов принес России первое "золото" в плавании за 25 лет - с Атланты-1996. "Плыл даже не на пределе возможностей, а буквально за пределами", - поделился с "РГ" олимпийский чемпион. "Серебро" тоже у нашего пловца - Климента Колесникова