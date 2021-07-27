Стрелки Каримова и Каменский поспорят за "бронзу" на ОИ в Токио

Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский по итогам квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте поведут борьбу за бронзовую медаль.

Каримова и Каменский показали четвертый результат. В матче за третье место они встретятся с представителями Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.

Второй российский дуэт Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место.

В поединке за "золото" встретятся сборные США и Китая.