27.07.2021 08:41
Рубрика: Спорт
Стрелки Каримова и Каменский поспорят за "бронзу" на ОИ в Токио
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский по итогам квалификации соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте поведут борьбу за бронзовую медаль.
Каримова и Каменский показали четвертый результат. В матче за третье место они встретятся с представителями Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.
Второй российский дуэт Анастасия Галашина и Владимир Масленников заняли пятое место.
В поединке за "золото" встретятся сборные США и Китая.
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Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи
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