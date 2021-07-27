27.07.2021 09:27
Рубрика: Спорт
Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Во вторник на Играх в Японии проходит турнир по тхэквондо среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг. До стадии полуфинала дошел представитель России Владислав Ларин.
В четвертьфинале он уверенно победил Ивана Трайковича из Словении со счетом 16:3. В полуфинале он встретится со спортсменом из Китая Сунь Хой Гуном.
Ларин является первым номером рейтинга.
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