Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Во вторник на Играх в Японии проходит турнир по тхэквондо среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг. До стадии полуфинала дошел представитель России Владислав Ларин.

В четвертьфинале он уверенно победил Ивана Трайковича из Словении со счетом 16:3. В полуфинале он встретится со спортсменом из Китая Сунь Хой Гуном.

Ларин является первым номером рейтинга.