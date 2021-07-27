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Идет  день олимпиады
27.07.2021 09:27
Рубрика: Спорт

Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во вторник на Играх в Японии проходит турнир по тхэквондо среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг. До стадии полуфинала дошел представитель России Владислав Ларин.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В четвертьфинале он уверенно победил Ивана Трайковича из Словении со счетом 16:3. В полуфинале он встретится со спортсменом из Китая Сунь Хой Гуном.

Ларин является первым номером рейтинга.

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