В стартовом матче РПЛ казанский "Рубин" одолел московский "Спартак"

Вчера матчем между клубами "Нижний Новгород" и "Сочи" завершилась программа первого тура чемпионата России по футболу среди клубов Российской Премьер-Лиги. На момент подписания номера "РГ" в печать результат поединка не был известен.

Что касается стартовых матчей, то подарок своим болельщикам преподнес казанский "Рубин", одолевший московский "Спартак", - 1:0. На 49-й минуте отличился Самошников. Любопытно, что "красно-белые" проиграли матч открытия сезона РПЛ впервые с 2011 года. Тогда команда уступила "Ростову" (0:4), а тренером "Спартака" был нынешний наставник сборной России Валерий Карпин.

Новый наставник москвичей Руй Витория так прокомментировал неудачный старт в чемпионате: "Игра началась типично для первого тура: много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили. Ушли на перерыв с нулевым счетом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. По большому счету "Рубину" повезло, а нам нет. За это мы и поплатились.

ЦСКА одержал победу над "Уфой" - 1:0. На 61-й минуте счет в матче открыл нападающий "красно-синих" Антон Заболотный - он поразил ворота головой после подачи Алана Дзагоева с углового.

Этот мяч стал для 30-летнего форварда первым в официальных матчах за армейцев.

Результаты остальных матчей первого тура чемпионата РПЛ: "Ростов" - "Динамо" - 0:2, "Химки" - "Зенит" - 1:3, "Локомотив" - "Арсенал" - 3:1, "Урал" - "Краснодар" - 0:3, "Крылья Советов" - "Ахмат" - 1:2.