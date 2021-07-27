Зажигавшая огонь Олимпиады в Токио Наоми Осака проиграла в третьем круге

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады в Токио.

В матче третьего круга Осака встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча продолжалась чуть больше часа.

В первом сете преимущество чешки было подавляющим - 6:1. Во второй партии Осака сумела навязать борьбу, но в решающий момент все же уступила - 4:6.

Осаке на церемонии Открытия Игр-2020 было доверено зажечь огонь Олимпиады.