27.07.2021 08:27
Рубрика: Спорт
Зажигавшая огонь Олимпиады в Токио Наоми Осака проиграла в третьем круге
Вторая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады в Токио.
В матче третьего круга Осака встречалась с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча продолжалась чуть больше часа.
В первом сете преимущество чешки было подавляющим - 6:1. Во второй партии Осака сумела навязать борьбу, но в решающий момент все же уступила - 4:6.
Осаке на церемонии Открытия Игр-2020 было доверено зажечь огонь Олимпиады.
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