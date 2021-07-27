Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на ОИ-2020

Напомним, что в Токио наша команда приехала защищать титул, завоеванный ею пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Если откровенно, дебютный матч на турнире против бразильянок россиянки также провели не на самом высоком уровне. Неудивительно, что поединок закончился вничью (24:24), хотя, не будь нескольких странных судейских решений, возможно, результат был бы иным.

В отличие от поединка с Бразилией, во вторник нашим девушкам не мешал ни судья, ни кто-либо еще. Столь крупное поражение - полная неожиданность.

Ярче всех, пожалуй, после такого фиаско высказался бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне первый вице-президент Федерации гандбола страны (ФГР) Евгений Трефилов.

Трефилов, бравший золото Игр-2016, жестко раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба сборной и отметил, что у команды нет лидера.

- Еще не видел статистику, но, кажется, в первом тайме нас немножко подтащил вратарь. А во второй половине было избиение младенцев. Грустно, ребята, грустно... Не хочу употреблять грубые слова. Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите, - сказал Трефилов.

Евгений Васильевич отметил, что он не увидел страсти и желания у россиянок. "Такого никогда не было, Россия всегда сражалась. Сегодня они берут мяч, один игрок с ним, а остальные стоят. Ни подрывания, ни убегания. За первый тайм одна контратака Манагаровой. Это халява! Потяните, убегите! Попытайтесь разозлить сами себя! Ну нельзя так! Упал соперник рядом - ты выходишь на маленькую войну. Улыбаясь, говоришь: "Еще раз придешь, убью!" Спорт - это маленький бой. Я этого сегодня не увидел", - признался Трефилов.

По его мнению, руководителям команды нельзя быть хорошими во всем. Также первый вице-президент ФГР отметил, что ему все равно, обидится кто-то на его слова или нет.

- Мне наплевать, обидятся или нет. Говорю тренеру: "Мне все равно, что ты с ними будешь делать! Ты должен победить! Победить!" Надо начинать работать. Это самое главное. Не ходить и рассказывать, а спуститься и приподнять штаны, юбки и вперед по бездорожью! Другого способа нет. Нужен лидер на поляне. Как пел Высоцкий: "Нам вождя недоставало". Так здесь нет вождя. Одна думает, что сыграет Вяхирева, другая - что Сень что-то покажет, третья еще что-то думает. Спорт не любит, когда, как это сказать помягче... Если говорить как есть, это будет плохо выглядеть. Мое впечатление, что команда разбаловалась, - сказал Трефилов.

Добавим напоследок, что на групповом этапе России еще предстоят матчи с Венгрией, Францией и Испанией.