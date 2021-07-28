Австралийки выиграли золото в академической гребле в четверках на ОИ-2020
Женская команда Австралии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио по академической гребле в четверках. Победительницы преодолели двухкилометровую дистанцию за 6 минут 15,37 секунды.
Второе место заняла команда Нидерландов (+0,34). Третьими стали представительницы Ирландии (+5,09).
В аналогичной дисциплине у мужчин победу также одержала команда Австралии. Второе место заняли представители Румынии, бронзовые награды завоевали итальянцы, пишет ТАСС.
Ранее завершились соревнования парных двоек на турнире по академической гребле. Золото завоевали румынки, на втором месте - новозеландки, на третьем спортсменки из Нидерландов. У мужчин первыми к финишу пришли французы, серебро у спортсменов из Нидерландов, замкнули тройку лучших китайцы.
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