Австралийская пловчиха Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой

В финальном заплыве с олимпийским рекордом победила Ариарне Титмус. Ее результат - 1 минута 53,50 секунды. Для Титмус эта награда стала уже второй в Токио. Ранее она стала сильнейшей в заплыве на 400 метров.

Серебряную медаль выиграла спортсменка из Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи. Третье место заняла Пенни Олексяк из Канады.