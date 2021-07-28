Австралийская пловчиха Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой
В финальном заплыве с олимпийским рекордом победила Ариарне Титмус. Ее результат - 1 минута 53,50 секунды. Для Титмус эта награда стала уже второй в Токио. Ранее она стала сильнейшей в заплыве на 400 метров.
Серебряную медаль выиграла спортсменка из Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи. Третье место заняла Пенни Олексяк из Канады.
Чемпион Игр-2020 Владислав Ларин - о причинах успеха в Токио 03:20
Владислав Ларин, словно скопировав Храмцова, катком прошелся по соперникам по пути к финалу, а там разобрался с македонцем Деяном Георгиевски. "С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет. Это и работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды", - отметил чемпион Игр-2020 в беседе с корреспондентом "РГ"
Российские гимнастки выиграли командное многоборье в Токио 27.07.2021
Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье в Токио. "До сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили", - поделилась Ангелина Мельникова
Байлз объяснила причины отказа от выступления в многоборье на Олимпиаде 27.07.2021
Американская гимнастка Симона Байлз опровергла информацию о травме и раскрыла истинные причины своего отказа от продолжения выступления в командном многоборье. "Сейчас я не доверяю себе так, как было раньше", - признала она