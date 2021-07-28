Дзюдоист Игольников уступил в матче за бронзовую медаль Олимпиады
Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил в поединке за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 90 кг. Наш спортсмен проиграл венгру Кристиану Тоту.
Еще одну бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов, представляющий Узбекистан.
В финальном бою Лаша Бекаури из Грузии оказался сильнее немца Эдуарда Триппеля.
Ранее россиянка Мадина Таймазова выиграла "бронзу" в соревнованиях у женщин в весовой категории до 70 кг.
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52
Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира и уже гарантировала себе как минимум серебро. В полуфинале она одолела команду Сербии - 21:10. В финале российская команда сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и Латвии
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"