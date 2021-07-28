Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
13:15
Спортивная гимнастика
Мужчины, многоборье, личное первенство
15:45
Волейбол
Россия - Бразилия (мужчины
15:55
Баскетбол 3x3
Финалы: Россия - США (женщины) / Россия - Латвия (мужчины)
Идет  день олимпиады
28.07.2021 14:35
Рубрика: Спорт

Дзюдоист Игольников уступил в матче за бронзовую медаль Олимпиады

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил в поединке за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 90 кг. Наш спортсмен проиграл венгру Кристиану Тоту.

Фото: Rob Carr/Getty Images
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла "бронзу" Олимпиады

Еще одну бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов, представляющий Узбекистан.

В финальном бою Лаша Бекаури из Грузии оказался сильнее немца Эдуарда Триппеля.

Ранее россиянка Мадина Таймазова выиграла "бронзу" в соревнованиях у женщин в весовой категории до 70 кг.

Новости чемпионата
Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте 14:21
Исинбаева: Думаю, каким видом спорта заняться, чтобы выступить на ОИ-2024 13:43
Исинбаева: Медведев все правильно сделал, зачем задавать глупые вопросы 13:39
Тарпищев посоветовал Медведеву не реагировать на провокации на Олимпиаде 13:31
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла "бронзу" Олимпиады 13:22

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла "бронзу" Олимпиады 13:22

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала "бронзу" на Олимпиаде, принеся сборной России 20-ю медаль на Играх в Токио. В схватке за третье место в весовой категории до 70 кг она победила хорватку Барбару Матич

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52

Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира и уже гарантировала себе как минимум серебро. В полуфинале она одолела команду Сербии - 21:10. В финале российская команда сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и Латвии

Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34

Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34

Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем 06:44

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем 06:44

Сборная России стала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем, принеся нашей стране первую медаль очередного дня Олимпиады. Победы добились пловцы из Великобритании, бронза - у команды Австралии