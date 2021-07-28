Дзюдоист Игольников уступил в матче за бронзовую медаль Олимпиады

Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил в поединке за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 90 кг. Наш спортсмен проиграл венгру Кристиану Тоту.

Еще одну бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов, представляющий Узбекистан.

В финальном бою Лаша Бекаури из Грузии оказался сильнее немца Эдуарда Триппеля.

Ранее россиянка Мадина Таймазова выиграла "бронзу" в соревнованиях у женщин в весовой категории до 70 кг.