Французы финишировали первыми на соревнованиях по академической гребле
На Олимпиаде в Токио завершились соревнования по академической гребле (парные двойки). Первыми к финишу пришли французы Юго Бушерон и Матье Андродиас. Они установили олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 6 минут 0,33 секунды.
Серебро у спортсменов из Нидерландов (Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк). Замкнули тройку лучших китайцы Чжиюй Лю и Лян Чжан.
А вот россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин стали в этой дисциплине седьмыми.
У женщин золотые медали у румынских спортсменок - первыми финишировали Анкуца Боднар и Симона Радиш. Они преодолели дистанцию за 6 минут 41,03 секунды. Это, кстати, тоже новый олимпийский рекорд. На втором месте - новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн. Бронзу взяли Росс де Йонг и Лиза Схенард из Нидерландов.
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