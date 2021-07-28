Гребцы из Нидерландов завоевали золото ОИ-2020 с мировым рекордом

В среду во время соревнований гребцов был обновлен мировой рекорд. Этого успеха добилась сборная Нидерландов в парных четверках. Они преодолели 2000 метров за 5 минут 32,03 секунды. Это лучший результат в истории.

Серебряная медаль досталась команде Великобритании, бронза - у Австралии. Представители России в решающем заплыве не участвовали.