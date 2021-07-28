Кузнецов не станет предъявлять претензии Шлейхеру за срыв прыжка на ОИ

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали последними в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Токио. До последнего прыжка россияне претендовали на бронзовые медали Игр, но получили 0 баллов за финальную попытку. Кузнецов рассказал, что произошло.

Евгений Кузнецов: У Никиты наскок не удался. Он не смог выполнить заявленный прыжок. Получил ноль баллов. Так как прыжки синхронные - то ноль баллов обоим.

У вас в карьере такое когда-то случалось?

Евгений Кузнецов: На ответственных стартах - нет. Но Дмитрий Саутин, выступая в синхроне с Доброскоком, ногами бился, два балла. Китайцы на ноль в Афинах прыгали.

Вы же шли на медаль?

Евгений Кузнецов: Нам нужно было сделать последний прыжок, как мы делаем его обычно, и стопроцентно была бы медаль. К сожалению, случилось так.

В чем причина ошибки Никиты?

Евгений Кузнецов: Может, нервы. Может, нога не выдержала. Не знаю. Трамплин - тонкий инструмент, с которым надо научиться работать. Тогда шансов будет больше.

Уже разговаривали с напарником?

Евгений Кузнецов: Пока нет. В олимпийской деревне будет собрание - обсудим. Но предъявлять само собой ему ничего не буду. Считаю, нам не повезло.

Евгений Кузнецов является серебряным призером Лондона-2012 в этом виде программы.