Мадина Таймазова: Вышла бы на поединок даже без глаза

Как ты себя чувствуешь?

Мадина Таймазова: Уже хорошо!

Твой тренер сказал, что ты выходила на полуфинал, уверенная в своей победе…

Мадина Таймазова: Да, я выходила бороться за победу. Очень сильно хотела завоевать "золото", выиграть в полуфинале. Это была главная цель сегодняшнего дня. Все, что было, оставила на ковре. К сожалению, не получилось пройти в финал.

Прокомментируй спорные решения судей. Тебе не засчитали прием, а потом против тебя прием не по правилам провела соперница…

Мадина Таймазова: Конечно, не могу судить и говорить что-то об этом. Но мое мнение: в спорном моменте в конце схватки, когда мне не дали оценку, оценку надо было давать. Что касается борьбы в партере, она блокировала мне свободный переворот и ломала руку - проводила запрещенный прием. Я закричала в этот момент. Судьи посчитали, что наказывать ее не надо. Но это все не оправдание. Я готова была бороться. Бороться до победного. К сожалению, оказалась проигравшей.

Как ты настраивалась на поединок за "бронзу"?

Мадина Таймазова: После этой схватки меня все поддерживали. Посоветовали забыть все, что было, это уже не вернуть. Забрать медаль. Я тоже так посчитала. Теперь проведу работу над ошибками, постараюсь все исправить.

Не было опасения, что с твоей гематомой тебя просто не выпустят на татами?

Мадина Таймазова: Снимать могут только с учетом нашего мнения. А я бы вышла даже без глаза.

Сейчас, кстати, правым глазом видишь?

Мадина Таймазова: На данный момент вижу только левым глазом. Но во время схватки я не думала ни об этом, ни о чем другом. Хотя у меня еще побаливали ребра

Откуда вообще появилось это рассечение?

Мадина Таймазова: Во второй схватке. Я точно не помню, но мне "прилетел" от соперницы локоть. После каждой схватки обзор закрывался все сильнее.

Как ты вообще себя чувствовала, когда выходила на схватку за "бронзу"?

Мадина Таймазова: Чувствовала себя хорошо. Но даже если бы чувствовала себя плохо, гнала бы эти мысли.

Было ощущение, что твоя соперница в полуфинале тоже устала от очень долгого поединка (дополнительное время длилось 17 минут - прим. РГ)?

Мадина Таймазова: У нее тоже были моменты, когда она уставала. Иногда она вставала позже меня, иногда раньше. Но я понимала, что нельзя сдаваться, надо бороться до конца.

Но ты и не сдалась. Ты даже не постучала по татами, когда тебе сделали удушающий. Ты просто отключилась или сознательно на это пошла?

Мадина Таймазова: Я не могла себе позволить стучать.

Если бы тебе предложили до начала Игр "бронзу", ты была бы рада?

Мадина Таймазова: Я бы сказала, мне "золото", пожалуйста.

А во время полуфинала и поединка за третье место у тебя глаз видел?

Мадина Таймазова: Не помню. Не обращала внимание. Думаю, завтра будет болеть все.

Что бы ты сказала сейчас судьям?

Мадина Таймазова: Бог вам судья.