Мадина Таймазова: Вышла бы на поединок даже без глаза
Как ты себя чувствуешь?
Мадина Таймазова: Уже хорошо!
Твой тренер сказал, что ты выходила на полуфинал, уверенная в своей победе…
Мадина Таймазова: Да, я выходила бороться за победу. Очень сильно хотела завоевать "золото", выиграть в полуфинале. Это была главная цель сегодняшнего дня. Все, что было, оставила на ковре. К сожалению, не получилось пройти в финал.
Прокомментируй спорные решения судей. Тебе не засчитали прием, а потом против тебя прием не по правилам провела соперница…
Мадина Таймазова: Конечно, не могу судить и говорить что-то об этом. Но мое мнение: в спорном моменте в конце схватки, когда мне не дали оценку, оценку надо было давать. Что касается борьбы в партере, она блокировала мне свободный переворот и ломала руку - проводила запрещенный прием. Я закричала в этот момент. Судьи посчитали, что наказывать ее не надо. Но это все не оправдание. Я готова была бороться. Бороться до победного. К сожалению, оказалась проигравшей.
Как ты настраивалась на поединок за "бронзу"?
Мадина Таймазова: После этой схватки меня все поддерживали. Посоветовали забыть все, что было, это уже не вернуть. Забрать медаль. Я тоже так посчитала. Теперь проведу работу над ошибками, постараюсь все исправить.
Не было опасения, что с твоей гематомой тебя просто не выпустят на татами?
Мадина Таймазова: Снимать могут только с учетом нашего мнения. А я бы вышла даже без глаза.
Сейчас, кстати, правым глазом видишь?
Мадина Таймазова: На данный момент вижу только левым глазом. Но во время схватки я не думала ни об этом, ни о чем другом. Хотя у меня еще побаливали ребра
Откуда вообще появилось это рассечение?
Мадина Таймазова: Во второй схватке. Я точно не помню, но мне "прилетел" от соперницы локоть. После каждой схватки обзор закрывался все сильнее.
Как ты вообще себя чувствовала, когда выходила на схватку за "бронзу"?
Мадина Таймазова: Чувствовала себя хорошо. Но даже если бы чувствовала себя плохо, гнала бы эти мысли.
Было ощущение, что твоя соперница в полуфинале тоже устала от очень долгого поединка (дополнительное время длилось 17 минут - прим. РГ)?
Мадина Таймазова: У нее тоже были моменты, когда она уставала. Иногда она вставала позже меня, иногда раньше. Но я понимала, что нельзя сдаваться, надо бороться до конца.
Но ты и не сдалась. Ты даже не постучала по татами, когда тебе сделали удушающий. Ты просто отключилась или сознательно на это пошла?
Мадина Таймазова: Я не могла себе позволить стучать.
Если бы тебе предложили до начала Игр "бронзу", ты была бы рада?
Мадина Таймазова: Я бы сказала, мне "золото", пожалуйста.
А во время полуфинала и поединка за третье место у тебя глаз видел?
Мадина Таймазова: Не помню. Не обращала внимание. Думаю, завтра будет болеть все.
Что бы ты сказала сейчас судьям?
Мадина Таймазова: Бог вам судья.
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 18:55
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк
Сборная России завоевала пять медалей в пятый день Олимпиады-2020 17:45
Российские спортсмены завоевали пять медалей в пятый соревновательный день Олимпиады в Токио. Три серебра в активе мужской и женской команд по баскетболу 3 на 3, а также у пловцов в эстафете 4x200 кролем. Бронзовые медали у дзюдоистки Мадины Таймазовой и гимнаста Никиты Нагорного