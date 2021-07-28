Матч Медведева на Олимпиаде был прерван, россиянин обратился к врачам
В эти минуты в Токио продолжается матч третьего круга одиночного теннисного турнира между Даниилом Медведевым и Фабио Фоньини. Пока прошло два сета, счет - 1:1.
В концовке первой партии игра была приостановлена: Медведев вызвал врачей и, судя по жестикуляции, пожаловался на боль в мышцах живота. Поединок возобновился лишь после оказания медицинской помощи россиянину.
К слову, уже после первого матча в Токио против Александра Бублика Медведев заявил, что из-за жары в японской столице у теннисистов могут быть судороги, возникнуть проблемы со здоровьем.
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