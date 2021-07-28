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Идет  день олимпиады
28.07.2021 07:40
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в трех сетах (6:2, 3:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: REUTERS/MIKE SEGAR
Матч Медведева на Олимпиаде был прерван, россиянин обратился к врачам

Перед матчем с Фоньини Медведев расхваливал соперника, назвав его очень крутым игроком. Итальянец и правда бывает хорош, но ему не хватает стабильности. Вот и в поединке с Даниилом Фабио то проваливался, то, как во втором сете, просто летал по корту. Хотя, возможно, не слишком удачная игра россиянина во второй партии стала следствием его проблем со здоровьем: в концовке первой партии Медведев вызвал на корт медиков, попросив помощи. Все вроде обошлось, но один сет сопернику россиянин все же отдал. Впрочем, победа все равно осталась за Даниилом.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Доминик Кепфер (Германия). Соперник Даниила станет известен чуть позже сегодня.

Напомним, что в мужском одиночном турнире продолжает борьбу еще один россиянин - Карен Хачанов. Противостоять ему в третьем круге будет аргентинец Диего Шварцман.

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