Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде
Перед матчем с Фоньини Медведев расхваливал соперника, назвав его очень крутым игроком. Итальянец и правда бывает хорош, но ему не хватает стабильности. Вот и в поединке с Даниилом Фабио то проваливался, то, как во втором сете, просто летал по корту. Хотя, возможно, не слишком удачная игра россиянина во второй партии стала следствием его проблем со здоровьем: в концовке первой партии Медведев вызвал на корт медиков, попросив помощи. Все вроде обошлось, но один сет сопернику россиянин все же отдал. Впрочем, победа все равно осталась за Даниилом.
За выход в финал Медведев поспорит с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Доминик Кепфер (Германия). Соперник Даниила станет известен чуть позже сегодня.
Напомним, что в мужском одиночном турнире продолжает борьбу еще один россиянин - Карен Хачанов. Противостоять ему в третьем круге будет аргентинец Диего Шварцман.
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