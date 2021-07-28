МОК поддержал американскую гимнастку Байлз
В Международном олимпийском комитете выразили поддержку американской гимнастке Симоне Байлз после ее решения отказаться продолжать выступление в командном многоборье. Об этом в среду рассказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс. При этом он добавил, что не считает возможным комментировать данную тему.
"МОК со своей стороны целиком и полностью поддерживает решение Байлз, мы испытываем к ней огромное уважение. Что касается причин случившегося, не думаю, что мне следует комментировать эту тему", - цитирует Адамса РИА Новости.
Во вторник в финале командного многоборья Байлз выступила в первом упражнении и снялась с соревнований. Первоначально у нее подозревали травму, но сама спортсменка заявила о психологических проблемах.
Соревнования выиграла сборная России, а американки стали вторыми.
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