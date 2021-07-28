Мужская сборная Фиджи по регби-7 защитила титул олимпийского чемпиона

В решающем матче олимпийского турнира по регби-7 среду мужчин сборная Фиджи обыграла команду Новой Зеландии.

Встреча завершилась победой регбистов сборной Фиджи - 27:12, которые защитили титул олимпийских чемпионов.

В матче за бронзу сборная Аргентины нанесла поражение команде Великобритании со счетом 17:12.