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28.07.2021 12:43
Рубрика: Спорт

Мужская сборная Фиджи по регби-7 защитила титул олимпийского чемпиона

Текст: Максим Домчев
Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA
Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA

В решающем матче олимпийского турнира по регби-7 среду мужчин сборная Фиджи обыграла команду Новой Зеландии.

Встреча завершилась победой регбистов сборной Фиджи - 27:12, которые защитили титул олимпийских чемпионов.

В матче за бронзу сборная Аргентины нанесла поражение команде Великобритании со счетом 17:12.

Регби-7 на Олимпиаде в Токио
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