Мужская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в полуфинал ОИ-2020

Девушки из своей восьмерки команд-участниц в 1/2 финала пробились напрямую. Для этого им нужно было занять одно из двух первых мест. Места с третьего по шестое давали право начать плей-офф со стадии четвертьфинала. Учитывая тот факт, что американок сместить с вершины уже не представлялось возможным, борьба шла за вторую позицию. События заключительного дня группового этапа нашей команде не благоволили. Основные конкуренты за прямую путевку команды Японии и Китая одержали очередные победы. Причем японки неожиданно обыграли США - 20:18, ну а китаянки предсказуемо разгромили Монголию - 21:9. Если к этому добавить победу Франции над Румынией (22:12), ситуация для российской сборной складывалась драматическая. Победа в последнем матче над Италией выводила бы наших девушек в полуфинал, поражение отбрасывало бы на пятое место. Вдобавок к тому в четвертьфинале россиянкам пришлось бы играть с Францией, которой на групповом этапе наши уже уступили.

К счастью, с нервами у наших девушек все в порядке. После невнятного начала встречи с итальянками сборная России взяла себя в руки и дожала соперниц - 17:9. Самой результативной в составе наших по традиции стала Ольга Фролкина с шестью очками.

В полуфинале мы сыграем с китаянками, которые в 1/4 финала были сильнее все той же Италии - 19:13. Напомним, на групповом этапе наши с девушками из Поднебесной уже встречались и одержали уверенную победу - 19:9. Надо бы повторить.

Мужчины выбрали более тернистый путь. После стартовой победы над Китаем последовали три поражения. Если неудачу во встрече с очень сильными нидерландцами принять как-то можно, то вот проигранные матчи с середняками вроде Бельгии и Польши понять сложнее. Хорошо, что в критический момент парни собрались и одержали две победы кряду: над японцами и, что важнее, над одним из лидеров мирового рейтинга - командой Латвии. Это вкупе с результатами в матчах соперников гарантировало сборной России выход в четвертьфинал, даже несмотря на поражение от победителей группового этапа сербов в заключительной встрече - 10:21.

В 1/4 финала наши вышли с пятого места и снова попали на голландцев. В круговом турнире "оранжевые" выиграли у россиян 18:15 и теперь тоже считались явными фаворитами. В конце концов сборная Нидерландов - открытие и одна из самых прогрессирующих команд этого сезона.

Кажется, в свою силу раньше времени уверовали и голландцы. На первых минутах соперник не знал, что делать с россиянами, у которых получалось абсолютно все, что подтверждал и счет на табло, - 8:2.

Конечно, все время так продолжаться не могло. Медленно, но верно сборная Нидерландов начала к нам подбираться. Но каждый раз, когда казалось, что голландцы вот-вот настигнут, россиянам снова удавалось оторваться. "Терпеть, четыре минуты! Терпеть, три минуты! Без фола, без фола!" - не кричал, ревел тренер нашей команды Владимир Агабабьян.

Дотерпели, хотя нидерландцы почти догнали. На последних минутах все решил точный бросок Ильи Карпенкова - 21:19. Исторический успех команды, в которую не особо верили. В полуфинале снова встреча с главными фаворитами турнира сербами во главе с Майклом Джорданом баскетбола 3х3 Душаном Булутом.

- Очень хотели попасть в финал. Столько работы проделали, не хотели, чтобы это было напрасно. Спасибо Илье Карпенкову, что вытащил нас на последних секундах, - начал общение с журналистами после матча самый результативный игрок россиян Александр Зуев, набравший 9 очков.

Вы начали матч в бешеном темпе, как настраивались?

Александр Зуев: Все понимали, что важная игра, нужно дать эмоции. Бились друг за друга, как настоящая команда.

Фаворитами считали все-таки голландцев. Это помогало готовиться к игре?

Александр Зуев: Когда мы выходим, для нас нет фаворитов. Просто настраиваемся на любого соперника. Не важно, в какой лиге он играет. Ко всем относимся с уважением.

Чувствовалось, что ваш стартовый рывок стал неожиданностью для соперника?

Александр Зуев: Наверное, так и было, раз мы так нарастили отрыв.

Запас, который вы сделали в самом начале матча, сильно помог?

Александр Зуев: Конечно, помог. В конце, когда они уже подобрались, его и хватило для победы.

Дальше Сербия?

Александр Зуев: Да, дальше Сербия. Но подумаем об этом завтра. Сегодня просто отдохнем, а потом тренер расскажет что и как.