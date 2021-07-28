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Идет  день олимпиады
28.07.2021 19:29
Рубрика: Спорт

Никита Нагорный: Зол, что упустил свой шанс на еще одно "золото"

Никита Нагорный выиграл первую для наших гимнастов-многоборцев медаль с 2000 года. Тогда, в Сиднее, Алексей Немов стал абсолютным чемпионом. В Токио Никита тоже мог быть выше на пьедестале. Но помешало слишком большое желание реализоваться, которое часто появляется на Олимпийских играх.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Никита, как оцените финал?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Никита Нагорный: Чувствую, что я мог сделать лучше. Но я сам виноват в этом, и от этого обидно.

Поэтому, завершив упражнение на перекладине, в сердцах выкинули накладку?

Никита Нагорный: Был очень зол на самого себя. Еще тогда понял, что упустил свой шанс. Все ведь было супер: подготовка, эмоциональное и физическое состояние. Все на высшем уровне. Надо было выходить и делать. Я теперь понимаю, что Олимпиада действительно отличается от чемпионатов мира или Европы. Когда ты выходишь на олимпийский помост, начинаешь пытаться делать лучше, чем ты можешь. Так у меня было с вольными упражнениями и конем. Везде ловил доскоки, то есть пытался сразу встать без сбавки, а этого делать нельзя. Чем больше ты их ловишь, тем выше вероятность совершить ошибку. Так что я проиграл, прежде всего, самому себе. В собственной голове надо больше работы проводить, а не только в зале.

К судьям без претензий?

Никита Нагорный: С судейством все нормально. Легче всего скинуть вину на кого-то, чем признать, что сам виноват. Я признаю: виноват я сам. С учетом моего приземления на перекладине мне вообще поставили хорошие оценки. Все не просто так, будет мне жизненный урок...

Может, не успели отойти от командного финала? У вас был всего день отдыха.

Никита Нагорный: Мы же заранее знали расписание и готовились к этому. Никто не думал, что один раз выйдет, "выстрелит" и пойдет отдыхать. Я изначально прекрасно понимал, что буду бороться за медаль. Правда, хотелось бороться за другую медаль... Но сегодня я проиграл в первую очередь самому себе.

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