Никита Нагорный: Зол, что упустил свой шанс на еще одно "золото"
Никита, как оцените финал?
Никита Нагорный: Чувствую, что я мог сделать лучше. Но я сам виноват в этом, и от этого обидно.
Поэтому, завершив упражнение на перекладине, в сердцах выкинули накладку?
Никита Нагорный: Был очень зол на самого себя. Еще тогда понял, что упустил свой шанс. Все ведь было супер: подготовка, эмоциональное и физическое состояние. Все на высшем уровне. Надо было выходить и делать. Я теперь понимаю, что Олимпиада действительно отличается от чемпионатов мира или Европы. Когда ты выходишь на олимпийский помост, начинаешь пытаться делать лучше, чем ты можешь. Так у меня было с вольными упражнениями и конем. Везде ловил доскоки, то есть пытался сразу встать без сбавки, а этого делать нельзя. Чем больше ты их ловишь, тем выше вероятность совершить ошибку. Так что я проиграл, прежде всего, самому себе. В собственной голове надо больше работы проводить, а не только в зале.
К судьям без претензий?
Никита Нагорный: С судейством все нормально. Легче всего скинуть вину на кого-то, чем признать, что сам виноват. Я признаю: виноват я сам. С учетом моего приземления на перекладине мне вообще поставили хорошие оценки. Все не просто так, будет мне жизненный урок...
Может, не успели отойти от командного финала? У вас был всего день отдыха.
Никита Нагорный: Мы же заранее знали расписание и готовились к этому. Никто не думал, что один раз выйдет, "выстрелит" и пойдет отдыхать. Я изначально прекрасно понимал, что буду бороться за медаль. Правда, хотелось бороться за другую медаль... Но сегодня я проиграл в первую очередь самому себе.
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