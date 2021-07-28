Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте

Вторая российская смешанная пара в составе Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева успешно провела свой матч первого круга олимпийского турнира в миксте.

Соперниками россиян был хорватский дуэт Дарья Юрак - Иван Додиг. В непростом поединке сильней оказались наши теннисисты - 5:7, 6:4, 11:9​​​ в пользу Павлюченковой и Рублева.

Ранее выход в четвертьфинал Олимпиады оформили Елена Веснина и Аслан Карацев.