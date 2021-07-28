Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте
Вторая российская смешанная пара в составе Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева успешно провела свой матч первого круга олимпийского турнира в миксте.
Соперниками россиян был хорватский дуэт Дарья Юрак - Иван Додиг. В непростом поединке сильней оказались наши теннисисты - 5:7, 6:4, 11:9 в пользу Павлюченковой и Рублева.
Ранее выход в четвертьфинал Олимпиады оформили Елена Веснина и Аслан Карацев.
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал на Олимпиаде 11:52
Сборная России по баскетболу 3 на 3 сенсационно пробилась в финал олимпийского турнира и уже гарантировала себе как минимум серебро. В полуфинале она одолела команду Сербии - 21:10. В финале российская команда сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и Латвии
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"