Пловчиха Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Американка Кэти Ледеки выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем.
В финал этих соревнований прошла россиянка Анастасия Кирпичникова, но бороться на равных с более именитыми соперницами ей было тяжело. В итоге она финишировала седьмой, проиграв победителю почти 23 секунды.
Победу одержала американка Кэти Ледеки, для которой это золото стало шестым в карьере. Ее результат 15 минут 37,34 секунды. Более четырех секунд ей проиграла еще одна спортсменка из США Эрика Салливан.
Третье место заняла Катя Кохлер из Германии.
Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже 08:34
Михаил Довгалюк был финишером в эстафете 4х200 м вольным стилем, где наши пловцы выиграли серебряную медаль - впервые с Пекина-2008. После церемонии награждения Михаил пообещал, что в Париже-2024 россияне обязательно будут бороться за "золото"
Чемпион Игр-2020 Владислав Ларин - о причинах успеха в Токио 03:20
Владислав Ларин, словно скопировав Храмцова, катком прошелся по соперникам по пути к финалу, а там разобрался с македонцем Деяном Георгиевски. "С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет. Это и работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды", - отметил чемпион Игр-2020 в беседе с корреспондентом "РГ"
Российские гимнастки выиграли командное многоборье в Токио 27.07.2021
Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье в Токио. "До сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили", - поделилась Ангелина Мельникова