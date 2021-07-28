Пловчиха Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Американка Кэти Ледеки выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем.

В финал этих соревнований прошла россиянка Анастасия Кирпичникова, но бороться на равных с более именитыми соперницами ей было тяжело. В итоге она финишировала седьмой, проиграв победителю почти 23 секунды.

Победу одержала американка Кэти Ледеки, для которой это золото стало шестым в карьере. Ее результат 15 минут 37,34 секунды. Более четырех секунд ей проиграла еще одна спортсменка из США Эрика Салливан.

Третье место заняла Катя Кохлер из Германии.