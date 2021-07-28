Пловчиха Охаси выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио

Представительница Японии Юи Охаси выиграла финальный заплыв на 200 метров комплексным плаванием.

В олимпийском бассейне продолжаются финальные заплывы. На дистанции 200 метров комплексным плаванием за золото боролись японка Охаси и две представительницы США - Александра Уолш и Кейт Дуглас.

В итоге золото выиграла хозяйка соревнований, показавшая результат 2 минуты 8,52 секунды. Уолш уступила ей 0,13 секунды, а Дуглас - 0,52.

Для Охаси это золото уже второе на ОИ-2020. Ранее она победила на дистанции вдвое длиннее.