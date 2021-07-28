Представительницы Румынии выиграли золото ОИ-2020 в академической гребле
Румынки Анкуца Боднар и Симона Радиш завоевали в среду золотые медали в соревнованиях парных двоек на турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.
В финале румынские спортсменки преодолели дистанцию за 6 минут 41,03 секунды, установив олимпийский рекорд.
На втором месте - новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79 секунды). Бронзовыми призерами стали Росс де Йонг и Лиза Схенард из Нидерландов (+4,70).
Ранее в этот же день россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли 12-е место в соревнованиях парных двоек на турнире по академической гребле по итогам финала B, сообщает РИА Новости.
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