Представительницы Румынии выиграли золото ОИ-2020 в академической гребле

Румынки Анкуца Боднар и Симона Радиш завоевали в среду золотые медали в соревнованиях парных двоек на турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

В финале румынские спортсменки преодолели дистанцию за 6 минут 41,03 секунды, установив олимпийский рекорд​​​.

На втором месте - новозеландки Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79 секунды). Бронзовыми призерами стали Росс де Йонг и Лиза Схенард из Нидерландов (+4,70).

Ранее в этот же день россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли 12-е место в соревнованиях парных двоек на турнире по академической гребле по итогам финала B, сообщает РИА Новости.