Многие жители Самарской области будут болеть за Александра Вязовкина на Олимпиаде в Токио. Воспитанник школы олимпийского резерва N 6 участвует в соревнованиях по академической гребле.

Высокие результаты вовсе не случайны. Самарская спортшкола - одна из ведущих в стране. Здесь готовят гребцов. В школе занимаются более двухсот воспитанников, из них 29 входят в число кандидатов в сборные команды России разных возрастов.

Воспитывать будущих чемпионов помогает федеральный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Благодаря господдержке получено семь новых лодок. Директор спортшколы Андрей Белов доволен: "Это дорогостоящие профессиональные лодки, лучшие в своей категории. Для нас это серьезная поддержка".

Бронзовый призер чемпионата России Анастасия Архипова тоже не скрывает эмоций: "Новая лодка классная! Разница с той, на которой тренировалась раньше, сильно чувствуется. Другой уровень".

Алексей Атаманов, чемпион России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, тоже оценил качество нового инвентаря: "Моя новая лодка комфортная, удобная, более управляемая, чувствуешь ее лучше. Это очень важно. Приятно, что нас так поддерживают".

Новый инвентарь получили и спортсмены комплексной спортивной школы имени А.В. Паушкина из Гусь-Хрустального Владимирской области. Ее директор Игорь Трошков признался, что когда школа только вошла в нацпроект, не все тренеры верили, что школа получит средства на все недостающее и новое оборудование. Сказались годы недофинансирования. И были приятно удивлены, когда начались поставки. Причем сразу на один миллион 390 тысяч рублей.

"У нас развиваются 14 видов спорта, в том числе единоборства, игровые виды спорта - волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей, художественная гимнастика, настольный теннис, пауэрлифтинг, гиревой спорт, - вводит в курс дела Игорь Трошков. - Мы приобрели оборудование для волейбола, баскетбола, теннисные столы, боксерские перчатки и груши, инвентарь для художественной гимнастики".

По словам тренера Диляры Тупасовой, в секции художественной гимнастики занимаются 30 спортсменок в трех возрастных группах. Некоторые уже имеют разряд кандидата в мастера спорта, у многих I, II и III спортивные разряды. На всероссийских соревнованиях спортсменки из Гусь-Хрустального, говорят в школе, показывают хорошие результаты и входят в число лучших гимнасток России. "Занимаясь подготовкой спортсменов высокого уровня, надо создавать условия. Надеюсь, новый спортивный инвентарь поможет им в борьбе за самые высокие призовые места", - заявил глава городского комитета по спорту и молодежной политике Константин Фролкин.