Наставник Шубенкова Сергей Клевцов рассказал о его подготовке к Олимпиаде

Накануне отъезда в подмосковный Новогорск на заключительный предолимпийский сбор наставник Сергея Шубенкова заслуженный тренер России Сергей Клевцов встретился с корреспондентом "РГ". Говорили о том, в каких условиях шла подготовка к Играм в Токио, и что пришлось пережить легкоатлету и тренеру за последние полгода.

Сергей Клевцов: 2021 год начался кошмарно. Новость о том, что золотой, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в барьерном спринте Сергей Шубенков сдал положительную допинг-пробу, вызвало шок у многих специалистов и любителей легкой атлетики во всем мире. 30-летний спортсмен всегда сдавал отрицательные пробы и во всем мире считался образцом чистого в допинговом отношении российского легкоатлета. "РГ" сразу поддержала Шубенкова, который заявил о своей невиновности. Кстати, среди тех, кто высказал слова поддержки, был наш земляк, стрелок из Бийска Сергей Каменский, двукратный чемпион мира, серебряный призер ОИ-2016 (он тоже принимает участие в токийской Олимпиаде).

Разбирательства тянулись мучительно долго, но, в конце концов, восторжествовала справедливость. 22 июня дисциплинарный трибунал в Монако обнародовал официальный вердикт: "Сергей Шубенков из России не имел вины или халатности в нарушении антидопинговых правил в результате внеконкурсной пробы, взятой Отделом по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) 15 декабря 2020 года, и поэтому не будет отбывать срок дисквалификации. Было обнаружено, что образец содержит низкую концентрацию указанного вещества, известного как ацетазоламид (мочегонное средство). После тщательного изучения объяснений спортсмена в процессе управления результатами AIU признал, что положительный результат был получен в результате его непреднамеренного приема остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи. Обвинение AIU было передано на рассмотрение коллегии Дисциплинарного трибунала из трех человек, которая установила, что это был "действительно исключительный" случай, приняла заявление спортсмена об отсутствии вины или халатности и отклонила просьбу AIU о введении срока дисквалификации".

До 28 июня надо было успеть получить статус нейтрального атлета, чтобы попасть в Токио. И это удалось сделать в самый последний момент, нервотрепка вышла по полной программе.

Сергей Александрович, как вы готовились к Играм под таким психологическим прессом?

Сергей Клевцов: Условия, конечно, оптимальными не назовешь. История с этим, как я его называю, "недоразумением" могла очень плохо закончиться. У меня зимой была мысль, что в Токио мы не попадем: если и выпустят на международную арену, то уже после Игр. Слава богу, всё завершилось справедливым вердиктом дисциплинарного трибунала. Как сказал герой из советской киноклассики: "Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!"

В такой ситуации мы сделали все, что смогли: тренировки, один международный старт, который организовал наш предусмотрительный менеджер, и два соревнования в России. Надеялись после старта в Венгрии выступить еще 11 июня во Франции, но не срослось. Постараемся выйти из этой ситуации по максимуму.

Максимум - это что, в вашем понимании?

Сергей Клевцов: Верхняя ступенька пьедестала почета только одна. А второй в финальном забеге - просто лучший среди проигравших. Не собираемся снимать задачу на Токио. Мы - солдаты, воюем, где прикажут и в любой обстановке. Меня, к слову, порадовало, что когда случилось недоразумение, нас поддержали многие, лишь некоторые комментарии в соцсетях и заголовки на сайтах были омерзительны. "Шубенков отмазался от допинга" - ребята, у вас что с головой и совестью? Когда трибунал в Монако Сергея оправдал, никто из злопыхателей не принес извинений, просто перепечатали официальную информацию. Бог им судья.

Но насколько миссия выполнима? Соперники время не теряли и готовились в куда более комфортных условиях.

Сергей Клевцов: В Венгрии на международном турнире "Мемориал Иштвана Дьюлаи" мы встретились с главными из них (хотя, конечно, в олимпийский год может выстрелить совершенно неожиданный персонаж). Конечно, впечатляет результат Гранта Холлоуэя, показанный им на олимпийском отборе в США, - 12,81 секунды (всего на 0,01 ниже мирового рекорда, установленного в 2012 году Арисом Мерритом). В Секешфехерваре Холлоуэй выиграл забег, показав результат 13,08. Испанец Орландо Ортега, занявший второе место, стабилен, он - всегда неизменный соискатель медалей. У него было время 13,15 секунды. А вот Омар Маклеод из Ямайки, олимпийский чемпион 2016 года, даже не прошел национальный отбор. Как это часто у него бывает, нервная система дала сбой. Нынешний чемпион Ямайки был в Венгрии и проиграл Сергею. Шубенков пробежал дистанцию за 13,19 секунды.

Он мог бы обогнать Ортегу, однако зацепил восьмой и девятый барьеры и потерял скорость. Почему зацепил? Потому что международной практики нет уже два года. А в барьерах бег наперегонки таков, что, когда ты несешься к финишу, то не должен ни о чем думать, все надо делать на автомате. Без полноценной соревновательной практики это невозможно. В 2018 году к июлю у Сергея был уже с десяток международных стартов. К сожалению, в России Шубенкову последние годы не с кем соперничать. С другой стороны, какой смысл сейчас сетовать? Надо зарубаться. Думаю, всё решит заключительный этап подготовки. Кто его проведет наиболее качественно, тот и победит. Мы с Шубенковым давно работаем - я в него верю.

В Токио от России получили право выступать всего десять легкоатлетов в нейтральном статусе. Обеспечить им максимально благоприятный режим подготовки, в моем понимании, несложно. У вас как было? Знаю, что вы потратили немало нервов и времени в борьбе за полноценные легкоатлетические дорожки и прыжковый сектор в манеже АлтГТУ - и ничего не добились, несмотря на обещания краевого минспорта.

Сергей Клевцов: Я уже ничему не удивляюсь. Честно говоря, удивился бы, если бы нам сказали: "Где бы вы хотели, как бы хотели и когда?" И не потому что мы такие крутые, а потому что это Олимпийские игры, и с 2012 года Шубенков при любых раскладах будет претендентом на медали.

Я планировал подготовку к Токио сначала в Новогорске, а потом в Барнауле, где разница по времени с Токио всего два часа. Да и дома всегда проще и легче. Летом у нас есть все условия: любимые сектора краевого училища олимпийского резерва и ДЮСШ N 2, беговые дорожки на стадионах "Лабиринт" и "Динамо". Но сверху сказали "нет": у нас всего две лаборатории, где спортсменам положено сдавать ПЦР-тесты - в Москве и Владивостоке. Но во Владивостоке легкоатлетам негде полноценно тренироваться. Поэтому все перевернулось с ног на голову. После Венгрии мы тренировались в Барнауле, а с 16 июля - в Новогорске. Разница по времени с Токио - шесть часов. 1 августа в 00:55 - вылет в Японию, 3 августа - предварительные забеги, на следующий день - полуфиналы, а 5 августа - финал.

А как же акклиматизация?

Сергей Клевцов: Это все разговоры в пользу бедных. Мы всегда выезжаем "под старт". Главное, что две ночи перед стартом атлет должен полноценно спать по местному времени. Интересный момент: в Токио квалификация поставлена на вечернюю программу, а полуфиналы и финал - на утреннюю. В нашей практике такого не было. Думаю, такое расписание сделано для удобства телезрителей Северной Америки. В Пекине, кстати, было наоборот. Полуфиналы и финал проходили в вечерний прайм-тайм.

Ключевой вопрос

После старта в Венгрии я услышал мнение о том, что Шубенков стал сдавать в скорости. Мол, уступил Ортеге потому, что подошел 30-летний рубеж и он теперь будет бегать медленнее.

Сергей Клевцов: К тридцати годам теряется не скорость, а мотивация. Я могу привести примеры великих легкоатлетов, кто и после тридцати продолжал рвать соперников в клочья: Карл Льюис, Линфорд Кристи, Майкл Джонсон, Джонатан Эдвардс, Шелли-Энн Фрейзер. Последняя - маленькая "ямайская ракета" 1986 года рождения - установила недавно рекорд страны и личный рекорд в беге на 100 метров - 10,63 (второе время в истории мировой легкой атлетики). Кстати, Ортеге 29 июля тоже стукнет тридцатник. Но спринтеры и в 35 лет могут быть красавцами на дорожке. Вопрос - только в мотивации. Майк Тайсон говорил, что очень трудно в шесть утра выходить на зарядку, если ты спишь в шелковой пижаме. Есть и другая фраза: "Сытый волк на охоту не ходит". Если человек не наелся победами, он может топить до упора.