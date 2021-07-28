Представитель БК "Уралмаш": Писклов любит игру всем сердцем

Кирилл Писклов родился в Челябинске. На паркет его привели родители в возрасте 6 лет, до этого он два года ходил в бассейн. В родном городе Кирилл начал заниматься во дворце пионеров и школьников им. Крупской у Владимира Акскарина, затем перешел в клуб "Спартак-Приморье" во Владивостоке и лишь год играет за уральский "Уралмаш".

Официальный представителя БК "Уралмаш" Илья Самков ответил на вопросы корреспондента "РГ" о баскетболисте:

- Кирилл пришел в наш клуб в прошлом сезоне. Мы давно присматривались к нему: после Челленджера 3x3, который проходил в Екатеринбурге. Кирилл в то время выступал за клуб "Спартак-Приморье". С Кириллом переговорил президент клуба Виктор Владимирович Ганиенко, предложил ему поиграть за "Уралмаш". А позже "Спартака-Приморье" не стало. Тогда Кирилл получил приглашение в наш клуб. Этот сезон он тоже проведет за "Уралмаш". Продление контракта будет завесить от результатов и настроения Кирилла, а также от других предложений ему.

Как он изменился с момента появления в "Уралмаше"?

Илья Самков: Продолжает расти из матча в матч, он игрок высокого уровня, очень стабильный, делает много черновой работы, которую обычный зритель может и не заметить. Если можно так сказать, то Кирилл - работник месяца, года!

Как у Кирилла, получается, совмещать баскетбол 5х5 и 3х3, какому он отдает предпочтение?

Илья Самков: У игроков есть отпуск - в межсезонье. И в свободное, так скажем, от работы время некоторые игроки принимают участие в турнирах 3x3. Кирилл довольно хорошо показал себя, выступая за команду "Королев", когда они выиграли на Челленджере. Понятно, что могут быть накладки, но наше руководство поддерживает Кирилла во всем, тем более, когда дело касается сборной и Олимпийских игр. Сам он отдает предпочтение баскетболу 5x5.

Какой Кирилл человек?

Илья Самков: Очень добрый, отзывчивый, скромный и очень надежный, на него можно всегда положиться.

Какие у Кирилла отношения с одноклубниками и тренером?

Илья Самков: Хорошие, я бы не сказал, что Кирилл конфликтный игрок. С тренером полное взаимопонимание.

Что думает Кирилл о своем будущем в спорте?

Илья Самков: В прошлом году у нас был эфир для болельщиков "Уралмаша", во время которого он сказал, что у него никогда не было желания бросить баскетбол. Он любит эту игру всем сердцем.