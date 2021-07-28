Свой звездный час в Рио-2016 был у Дмитрия Баландина из Казахстана на 200 м брассом и Джозефа Скулинга из Сингапура, который на 100-метровке баттерфляем обогнал самого Майкла Фелпса. Здесь, в Токио, уже в первый день плавательного турнира сенсацию сотворил 18-летний паренек из Туниса Ахмед Хафнауи, победивший на дистанции 400 м кролем.

Отдельные звезды порой появляются в самых разных странах.

Но совсем другое дело подготовить и привезти на Игры четырех классных пловцов, способных грамотно разложить силы на 200-метровке и вместе выиграть медаль в эстафете. Дистанция относится к средним, но середнякам на ней не место.

"Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - так и сказали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, которые в олимпийском финале финишировали вторыми, показав время 7.01,81 секунды. Победу в эстафете одержали британцы (6.58,58), установившие европейский рекорд. Бронзовыми призерами стали австралийцы (7.01,84).

Единственный раз в современной истории россияне поднимались на пьедестал в этом виде программы в Пекине-2008. Тогда Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков бились за медали с американцами во главе с Фелпсом и австралийцами, 21-летний Иван Гирев из нынешнего серебряного состава был еще маленьким. Тот заплыв он видел только в записи: "Было интересно. Надеюсь, что и видео нашего заплыва будут пересматривать и чему-то учиться". Поэтому сохраним всю важную информацию для будущих поколений.

1-й этап. Мартин Малютин.

Мартин, удалось прийти в себя после неудач на индивидуальных дистанциях 400 и 200 м кролем?

Мартин Малютин: Возможно, какой-то груз после личных дистанций сейчас спал. Самый главный настрой после личных стартов - командный. За команду нужно выступать со светлой головой и отдать все, что есть. Считаю, что все справились.

В эстафете 4х100 м кролем остались без медали. В 4х200 отступать было некуда?

Мартин Малютин: Эстафетные награды порой ценнее, чем личные. Эта медаль дорогого стоит. Для сборной она очень важна, и мы рады, что сумели завоевать ее. Британцы на сегодня сильнее. Но у нас есть время поработать, прибавить. Будем с ними бороться.

Мартин Малютин: Эстафетные награды порой ценнее, чем личные. Эта медаль дорогого стоит. Для сборной она очень важна

2-й этап. Иван Гирев.

После не самого успешного начала Игр, как настраивались на эстафету?

Иван Гирев: Да, не все получилось на 200 в личном заплыве. У Мартина тоже. Но мы не унывали. Собрали волю в кулак. И выступили.

Довольны результатом?

Иван Гирев: Все хорошо. Выполнили все поставленные задачи. Конечно, всегда можно лучше. Но сейчас - это успех. Британцы выиграли "золото" и "серебро" на индивидуальной дистанции 200 м. Но это не значит, что так будет всегда. Мы за себя еще постоим.

В этой эстафете медаль долгожданная. "Серебро" было в 2008 году. Женя Рылов на 100 м на спине вчера выиграл для сборной первое "золото" за 25 лет. Помог его прорыв?

Иван Гирев: Когда пошли результаты, перестали нагнетать обстановку. Просто стало намного комфортнее тренироваться, выступать, смогли не зажиматься, раскрепоститься и показывать достойное время.

3-й этап. Евгений Рылов.

- Очень рад этой медали. Может, еще будет шанс отличиться в комбинированной эстафете 4х100 м. Исправить то, что не получилось в финале на 100 м на спине (Рылову недостаточно "золота", он хочет рекорд мира. - "РГ"). Но сейчас мне нужно переключаться на 200 м на спине. Это совсем другая работа.

4-й этап. Михаил Довгалюк.

Михаил, из нашей четверки вы показали лучшее время на своем этапе. Ожидали?

Михаил Довгалюк: Я понимал, что могу проплыть еще быстрее, чем в предвариловке. Так оно и получилось. Быстрее еще не плавал. С 2016 года меня в основном ставят на первый этап. Так что было непривычно заканчивать эстафету. Пожалуй, был самый сложный заплыв в моей жизни. Но тяжелее было ребятам, которые стояли у тумбочки и наблюдали за этим месивом.

Быть финишером - это дополнительное давление. Как отнеслись к тому, что вас поставили на четвертый этап?

Михаил Довгалюк: Спокойно. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Когда плыл, думал, мы где-то в тройке.

Приятно опередить такие плавательные державы, как Австралия и Америка?

Михаил Довгалюк: Думали о другом: получить медаль и показать лучшее время. А вообще - хотелось бы "золото", но его надо заработать. Надеюсь, в Париже в 2024 году возьмем свое.

Синхрона не получилось

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали последними в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в Токио. Россияне претендовали на бронзовые медали Игр, но получили ноль баллов за финальную попытку. Евгений, который вместе с Ильей Захаровым выиграл "серебро" в Лондоне-2012 в этом виде программы, рассказал, что произошло.

Евгений Кузнецов: У Никиты наскок не удался. Он не смог выполнить заявленный прыжок. Получил ноль баллов. Так как прыжки синхронные - то ноль баллов обоим.

У вас в карьере такое когда-то случалось?

Евгений Кузнецов: На ответственных стартах - нет. Но Дмитрий Саутин, выступая в синхроне с Доброскоком, ногами ударился о снаряд, получил два балла. Китайцы на ноль в Афинах прыгали.

Вы же шли на медаль?

Евгений Кузнецов: Нам нужно было исполнить последний прыжок, как мы делаем его обычно, и стопроцентно была бы медаль. К сожалению, случилось так.

В чем причина ошибки Никиты?

Евгений Кузнецов: Может, нервы. Может, нога не выдержала (перед олимпийским отбором у Шлейхера был перелом. - "РГ"). Трамплин - тонкий инструмент, с которым надо научиться работать. Тогда шансов будет больше.

Уже разговаривали с напарником?

Евгений Кузнецов: Пока нет. В Олимпийской деревне будет собрание - обсудим. Но предъявлять само собой ему ничего не буду. Считаю, нам просто не повезло.

С Захаровым, который пытался отобраться в команду, могло получиться надежнее?

Евгений Кузнецов: Не знаю. Ошибку, например, мог допустить я. Да и Илья в Рио прыгнул на ноль и не попал в финал. Приблизительно та же самая история была.

Не повлияет эта ситуация на предстоящее выступление в индивидуальных прыжках?

Евгений Кузнецов: Надеюсь, что квалифицируюсь в финал. Будем пробовать бороться там. В принципе я хорошо готов. Есть несколько дней на тренировки. Нужно отбросить мысли о синхроне и двигаться дальше.