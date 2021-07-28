Сборная Китая выиграла десятое золото Олимпиады в Токио

Эта медаль стала десятой для китайской команды на Играх в Токио. По этому показателю она сравнялась с японцами.

Успеха добилась женская сборная по академической гребле в парных четверках. В своем заплыве они преодолели 2000 метров за 6 минут 5,13 секунды. Это новый мировой рекорд.

Серебро у сборной Польши, бронзовыми призерами стали австралийки.

Российские спортсменки в этом виде программы не участвовали.