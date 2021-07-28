Словенец Роглич выиграл раздельную гонку на Олимпиаде в Токио
В среду на Олимпиаде в Токио мужчины соревновались на дистанции 44,2 км с раздельным стартом. Быстрее всех по трассе промчался чемпион мира 2017 года Примож Роглич. Его результат - 55 минут 4,19 секунды.
Второй результат показал представитель Нидерландов Том Дюмулен, уступивший победителю более минуты. Совсем немного ему уступил Роан Деннис из Австралии, завоевавший "бронзу".
Россиянин Александр Власов стал 20-м с отставанием более трех минут.
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