Словенец Роглич выиграл раздельную гонку на Олимпиаде в Токио

В среду на Олимпиаде в Токио мужчины соревновались на дистанции 44,2 км с раздельным стартом. Быстрее всех по трассе промчался чемпион мира 2017 года Примож Роглич. Его результат - 55 минут 4,19 секунды.

Второй результат показал представитель Нидерландов Том Дюмулен, уступивший победителю более минуты. Совсем немного ему уступил Роан Деннис из Австралии, завоевавший "бронзу".

Россиянин Александр Власов стал 20-м с отставанием более трех минут.