СМИ: "Байер" договорился о переходе нападающего "Зенита" Азмуна

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может стать игроком леверкузенского "Байера".

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, клуб из Леверкузена достиг договоренности с футболистом "Зенита" об условиях контракта.

Ожидается, что за трансфер игрока в "Байер" российский клуб заработает около 14 миллионов евро. Точная сумма будет зависеть от прописанных бонусов.

Как сообщается, 25-летний Азмун в случае перехода в немецкий клуб будет зарабатывать 2,8 млн евро в год.

Иранский форвард пришел в "Зенит" в 2019 году. В прошлом сезоне он забил 19 голов в РПЛ.