Тарпищев посоветовал Медведеву не реагировать на провокации на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об инциденте с иностранным журналистом, который пытался спровоцировать первую ракетку России Даниила Медведева после его выхода в четвертьфинал турнира по теннису в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.

Медведев после этого инцидента призвал отстранить от работы иностранного журналиста, который заявил, что российские спортсмены "мошенники".

Тарпищев отметил, что атлетам сборной России не нужно реагировать на провокации, а следует игнорировать их. "На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно", - цитирует Тарпищева ТАСС.