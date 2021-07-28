Тарпищев посоветовал Медведеву не реагировать на провокации на Олимпиаде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об инциденте с иностранным журналистом, который пытался спровоцировать первую ракетку России Даниила Медведева после его выхода в четвертьфинал турнира по теннису в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.
Медведев после этого инцидента призвал отстранить от работы иностранного журналиста, который заявил, что российские спортсмены "мошенники".
Тарпищев отметил, что атлетам сборной России не нужно реагировать на провокации, а следует игнорировать их. "На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно", - цитирует Тарпищева ТАСС.
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