Россиянка София Позднякова взяла "золото" Олимпиады
У знаменосца нашей сборной в Токио Великой отношения с Олимпиадой не самые простые. Нынешние Игры для нее - четвертые и, наверное, последние в карьере. В коллекции Софьи есть всевозможные титулы: восемь раз она становилась чемпионом мира, 14 раз - чемпионкой Европы. Однако личной победы на Олимпийских играх добиться никак не могла. Дважды Великая участвовала в финале и оба раза уступила соперницам. Она честно признавалась, что продолжает карьеру во многом из-за стремления завоевать-таки многострадальное "золото". Но не получилось.
- У меня есть сожаление, но нет отчаяния. Вся страна ждала победы. Мне немного не хватило, все решили некоторые ошибки. Сегодня мне было в удовольствие сражаться за победу. Не было того напряжения, как это было в Рио-де-Жанейро. Мы все были в равных условиях, поскольку в последнее время не было международных стартов. Еще одна Олимпиада? Так как до нее осталось три года, исключать ничего нельзя. Выходит, год отдохнуть, год на завоевание лицензии и выступление. Посмотрим, - заявила Великая.
Интересно было наблюдать за реакцией президента ОКР Станислава Позднякова, которому пришлось смотреть за финалом с участием собственной дочери и одной из величайших наших фехтовальщиц. По окончании поединка Станислав Алексеевич не стал скрывать своих эмоций, крепко обняв Софию. Вместе с тем он чуть позже заявил, что наблюдал за встречей не как отец одной из саблисток, а как глава ОКР.
- Эмоции я оставляю для личного. Самое главное - общий успех команды. Надеюсь, ребята из остальных видов спорта возьмут пример со стрелков с фехтовальщицами и будут регулярно пополнять нашу копилку медалей, - отметил Поздняков.
Сама Позднякова рассказала интересную историю о том, как несколько дней назад ей приснился сон, в котором Великая проигрывает в финале Олимпиады.
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