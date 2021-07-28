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Идет  день олимпиады
28.07.2021 05:37
Рубрика: Спорт

Венгр Милак стал чемпионом ОИ на 200 метров баттерфляем

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL
Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Венгерский пловец Кристоф Милак завоевал золотую медаль в плавании на 200 метров баттерфляем.

Фото: REUTERS
Австралийская пловчиха Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой

В финальном заплыве он преодолел дистанцию за 1 минуту 51,25 секунды. Чемпион мира 2019 года сумел обновить олимпийский рекорд. Для сборной Венгрии это золото стало вторым в Токио.

Более двух секунд уступил ему серебряный призер японец Томору Хонда. Третий результат в заплыве показал Федерико Бурдиссо.

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