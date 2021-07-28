Веснина с Кудерметовой обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде, разгромив украинок Надежду и Людмилу Киченюк - 6:2, 6:1.

За выход в финал Веснина с Кудерметовой поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) - Эшли Барти/Сторм Сэндерс (Австралия). В двух оставшихся четвертьфиналах сыграют: Луиса Стефани/Лаура Пигосси (Бразилия) - Бетани Маттек-Сэндс/Джессика Пегула (США) и Эллен Перес/Саманта Стосур (Австралия) - Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария).

Напомним, что пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Веснина завоевала золото в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой.