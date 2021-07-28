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Идет  день олимпиады
28.07.2021 18:34
Рубрика: Спорт

Волейболисты сборной России досрочно вышли в плей-офф Олимпиады

Волейболисты сборной России обыграли команду Бразилии в матче группового раунда на Олимпиаде в Токио и досрочно гарантировали место в плей-офф. Встреча группы B завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:20).
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В первом сете российская команда смогла добиться успеха - 25:22. Вторая и третья партии также обернулись победой сборной России с одинаковым счетом 25:20. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 19 очков.

Благодаря этой победе команда Туомаса Саммелвуо гарантировала себе выход в плей-офф турнира, куда выйдут по четыре сильнейшие команды из шести в каждой группе.

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