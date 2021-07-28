Волейболисты сборной России досрочно вышли в плей-офф Олимпиады
В первом сете российская команда смогла добиться успеха - 25:22. Вторая и третья партии также обернулись победой сборной России с одинаковым счетом 25:20. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 19 очков.
Благодаря этой победе команда Туомаса Саммелвуо гарантировала себе выход в плей-офф турнира, куда выйдут по четыре сильнейшие команды из шести в каждой группе.
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Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк
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