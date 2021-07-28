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Идет  день олимпиады
28.07.2021 01:00
Рубрика: Спорт

Зажигавшая огонь Игр Наоми Осака покидает турнир

Накануне произошла одна из главных сенсаций теннисного турнира на Олимпиаде - вторая ракетка мира Наоми Осака не смогла выйти в четвертьфинал одиночного разряда, уступив чешке Маркете Вондроушовой (1:6, 4:6).
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8519)
Наоми Осака продолжает скандалить, что сказывается на ее результатах. Фото: EPA Наоми Осака продолжает скандалить, что сказывается на ее результатах. Фото: EPA
Наоми Осака продолжает скандалить, что сказывается на ее результатах. Фото: EPA

Осака - одна из самых противоречивых фигур не только в теннисе, но и в мировом спорте в целом. В последнее время она постоянно попадает в скандальные ситуации, причем в большинстве случаев все это происходит, как выглядит со стороны, по ее же собственной вине.

Фото: Reuters
Павлюченкова единственной из россиянок вышла в четвертьфинал

Взять ее демарш в конце мая, когда Осака сначала объявила бойкот прессе, а затем и вовсе отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Теннисный мир был в шоке от поведения Наоми. Сама она объяснила свое решение тем, что устала от психологического давления, и что журналисты порой к ней слишком жестоки. Разумеется, никаких конкретных примеров приводить японка не стала. Ее не остановил даже внушительный штраф в 100 тысяч долларов.

Хотя ничего удивительного в том, что Осаку ничуть не испугали денежные санкции, нет. Японка - самая богатая спортсменка мира. За последний год она заработала 55,2 миллиона долларов. Это больше, чем получает от коммерческих проектов одна из лучших теннисисток в истории американка Серена Уильямс и даже превышает рекорд Марии Шараповой в 2015 году (29,7 миллиона).

Сложно понять, с чем связаны такие большие перепады в настроении и поведении Осаки, но даже известные в прошлом игроки порой не выдерживают и критикуют ее. Кстати, после пропуска "Ролан Гаррос" Наоми отказалась от участия на Уимблдоне, объяснив это тем, что она испытывает психологические проблемы. Что интересно - буквально накануне на Олимпиаде с командного многоборья по той же причине снялась четырехкратная победительница Игр по спортивной гимнастике американка Симона Байлз.

- Если ты не можешь работать с медиа, профессиональным теннисистом быть очень сложно. Без прессы тур не сможет существовать, призовых не будет, спонсоров. Да, никому не нравится общаться с журналистами, но это часть работы. Разве это давление? Осаке 23 года, она здоровая, богатая, семья в порядке. Не понимаю, какое давление она испытывает, - заявил недавно знаменитый Борис Беккер.

К слову, далеко не все в Японии с восторгом восприняли идею доверить Осаке зажечь олимпийский огонь. Дело в том, что Наоми наполовину гаитянка. Из-за интернационального происхождения часть японского общества недолюбливает теннисистку. Кстати, Осака живет с детства в Нью-Йорке и лучше говорит по-английски.

Тем временем уже сегодня Анастасия Павлюченкова может впервые в карьере выйти в полуфинал Олимпиады. За выход в эту стадию россиянка поборется с Белиндой Бенчич. Одновременно на корт выйдет вторая ракетка мира Даниил Медведев, который постарается победить итальянца Фабио Фоньини и пробиться в четвертьфинал.

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