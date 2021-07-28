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28.07.2021 12:32
Рубрика: Спорт

Женская сборная России пробилась в финал турнира по баскетболу 3х3 на ОИ

Текст: Илья Соболев (Токио)
Женская сборная России по баскетболу 3х3, как и мужская команда, пробилась в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале российские баскетболистки одолели соперниц из Китая - 21:14.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На групповом этапе россиянки китаянок уверенно обыграли - 19:9. А, как известно, нет ничего сложнее, чем обыграть сильного соперника на одном турнире дважды. Поддержать китайскую сборную приехал даже знаменитый экс-центровой Яо Мин, ныне возглавляющий баскетбольную федерацию своей страны. Его гигантскую спину на трибунах было не спутать ни с чьей другой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Зуев: Для сборной России по баскетболу 3x3 нет фаворитов на Олимпиаде

Сборная России начала уверенно, уйдя сразу в отрыв - 4:0. Но не просто так сборная Китая изначально считалась одним из фаворитов женского турнира. Спортсменки из Поднебесной добавили и на пятой минуте матча россиянок догнали - 7:7. И как же кстати пришелся двухочковый бросок Юлии Козик, который немного разрядил обстановку. Россиянки успокоились, снова взяли игру под контроль и своего уже не отдали - 21:14. В финале, который состоится в этот же день и начнется в 15.55 мск, сборная России сыграет с командой США, которая в другом полуфинале оказалась сильнее соперниц из Франции - 18:16.

Спорт Баскетбол