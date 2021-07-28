Женская сборная России пробилась в финал турнира по баскетболу 3х3 на ОИ

На групповом этапе россиянки китаянок уверенно обыграли - 19:9. А, как известно, нет ничего сложнее, чем обыграть сильного соперника на одном турнире дважды. Поддержать китайскую сборную приехал даже знаменитый экс-центровой Яо Мин, ныне возглавляющий баскетбольную федерацию своей страны. Его гигантскую спину на трибунах было не спутать ни с чьей другой.

Сборная России начала уверенно, уйдя сразу в отрыв - 4:0. Но не просто так сборная Китая изначально считалась одним из фаворитов женского турнира. Спортсменки из Поднебесной добавили и на пятой минуте матча россиянок догнали - 7:7. И как же кстати пришелся двухочковый бросок Юлии Козик, который немного разрядил обстановку. Россиянки успокоились, снова взяли игру под контроль и своего уже не отдали - 21:14. В финале, который состоится в этот же день и начнется в 15.55 мск, сборная России сыграет с командой США, которая в другом полуфинале оказалась сильнее соперниц из Франции - 18:16.